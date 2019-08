L'important service de musique franche japonais Audiostock lance une version en anglais





CreoFuga, Inc. (Préfecture d'Okayama, PDG : Shuichiro Nishio), opérateur d'Audiostock, l'un des plus importants services de musique franche du Japon, a lancé une version anglaise du site Web Audiostock (https://audiostock.net/). Audiostock propose environ 150 000 oeuvres musicales d'environ 10 000 équipes créatives japonaises, les ventes contribuant aux gains de ces créateurs.

Audiostock offre environ 150 000 oeuvres musicales dans quatre catégories : musique de fond, effets sonores, voix et chansons. Jusqu'ici, nous avons vendu les oeuvres d'environ 10 000 équipes créatives, y compris des compositeurs et des acteurs de doublage vocal, à environ 15 000 clients tels que des sociétés de production vidéo.

La musique de style japonais est notre force

Audiostock possède une grande sélection d'oeuvres jouées sur des instruments de style japonais et d'arrangements de style japonais. Nous enregistrons également des représentations en direct d'instruments tels que le koto et le shakuhachi dans notre propre studio d'enregistrement et nous vendons ces enregistrements. Nous sommes engagés à produire une musique de haute qualité.

Descriptif de la version anglaise du service Audiostock

URL : https://audiostock.net/

Nombre d'oeuvres : environ 150 000

Nombre de créateurs : environ 10 000 équipes

Prix

Musique de fond : à partir de 9,99 USD

Effets sonores : 4,99 USD

Voix : 4,99 USD

Chansons : à partir de 29,99 USD

* Peuvent être achetées individuellement

Enregistrez-vous ici

https://audiostock.net/account/sign_up

À propos de CreoFuga

Nom de la société : CreoFuga, Inc.

Établie le : 11 octobre 2007

Représentant : PDG, Shuichiro Nishio

Siège social : Salle 211, Okayamadai Incubator, 1-1-1 Tsushimanaka, Kita-ku, Okayama, Préfecture d'Okayama

