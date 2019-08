/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Bryenton/

Plus facile d'accès depuis l'inauguration de 20 nouvelles liaisons aériennes en 2019 à l'aéroport international de Sarasota-Bradenton (SRQ) et l'inauguration de cinq nouveaux hôtels depuis 2017, le comté de Sarasota est devenu une destination encore...

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec se sont engagés à soutenir la communauté de Lac-Mégantic et à poursuivre, en étroite collaboration avec la Ville de Lac-Mégantic et les municipalités voisines de Frontenac et de Nantes, les...