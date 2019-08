/R E P R I S E -- Rentrée 2019 : 6 signes que quelque chose cloche avec le sac à dos de votre enfant/





ANJOU, QC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Vous avez déjà vu un enfant « tortue »? Remarquez les petits écoliers qui prennent le chemin de l'école avec leur sac à dos immense qui bat la cadence sur leurs cuisses ! Certains sentent même le besoin de se pencher vers l'avant afin de compenser le poids de leur sac. Un sac à dos dont la taille est inappropriée, qui est trop chargé, qui est mal ajusté peut affecter la santé neuro-vertébrale de vos enfants. « Un sac à dos porté sur une seule épaule peut entraîner une déviation de la posture. Si le sac est trop pesant, le corps aura tendance à pencher vers l'avant pour compenser, entraînant des tensions aux épaules et au cou. » Dre Marie-Hélène Boivin, chiropraticienne et présidente de l'Association des chiropraticiens du Québec.

Parents, soyez alertes!

L'Association des chiropraticiens du Québec souhaite informer les parents des signes qui les avertiront que quelque chose cloche avec le sac à dos :

L'enfant doit se pencher vers l'avant pour balancer le poids du sac à dos L'enfant lève une épaule afin d'éviter que la bretelle ne glisse Le sac à dos de l'enfant lui bat sur le postérieur quand il marche L'enfant doit placer une main sous son sac à dos de manière à soulager la pression sur ses épaules La peau de l'enfant porte les marques des bretelles quand il les enlève L'enfant se plaint de douleurs au dos, au cou ou aux épaules

Comment choisir et bien ajuster le sac à dos ?

Il faut ce qu'il faut, écoute ton chiro ! L'Association des chiropraticiens du Québec est fière de lancer, juste à temps pour débuter l'année scolaire avec de bonnes habitudes santé, une série de capsules Web donnant des conseils posturaux utiles et faciles à appliquer dans la vie quotidienne pour favoriser le bon développement de l'enfant d'âge scolaire.

Visionnez la première capsule Il faut ce qu'il faut, écoute ton chiro... pour choisir le bon sac à dos ! en cliquant ici.

Bonne rentrée !

À propos de l'ACQ

L'Association des chiropraticiens du Québec est un organisme sans but lucratif existant depuis 1967. Dans le cadre de sa mission, l'Association des chiropraticiens du Québec oeuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques, efficaces et naturelles.

chiropratique.com | blogue.chiropratique.com | facebook.com/AssoDesChirosQc | twitter.com/AssoChiroQc

SOURCE Association des chiropraticiens du Québec

Communiqué envoyé le 29 août 2019 à 05:00 et diffusé par :