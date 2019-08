Pré-inscrivez-vous dès à présent pour jouer au Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac





YOOZOO Games publie son prochain RPG mobile, Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac en collaboration avec le développeur Tencent et le dessinateur de mangas et écrivain japonais de renom, Masami Kurumada. Saint Seiya est l'une des séries de mangas les plus appréciées de Masami Kurumada, écrivain et illustrateur rendu célèbre pour son travail sur les mangas de combat.

Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac est un jeu d'action visuel immersif mettant en vedette des graphiques 3D époustouflants. Les fans de la série originale se souviendront des combattants mystiques appelés Saints, ayant fait le serment de défendre Athéna dans sa lutte contre d'autres dieux de l'Olympe désireux de prendre le contrôle de la Terre. Jouant l'un des Saints, et conformément aux grandes lignes de la bande dessinée originelle, les joueurs doivent s'affronter dans des combats leur permettant de progresser dans le jeu.

Le style artistique du jeu reflète parfaitement le style classique de Kurumada, avec les personnages, les scènes et les techniques de combat reflétant tous la bande dessinée originelle. Faites votre choix parmi des centaines de combattants, et personnalisez à souhait votre équipe et votre stratégie. Le jeu a bénéficié de certains des meilleurs spécialistes japonais du doublage, qui ont prêté leur voix aux personnages, dont Jun Fukuyama (voix de Lelouch dans Code Geass) et Yuki Kaji (Eren Yeager dans L'Attaque des Titans), complétant ainsi un ensemble de jeux qui visent à rendre justice à la série originelle.

A propos de YOOZOO Games

YOOZOO Games est une société mondiale de divertissement spécialisée dans le développement et la distribution de jeux vidéo. La société a son siège social à Shanghai et possède des bureaux à Londres, Berlin, Hong Kong, Singapour et d'autres grandes villes. Depuis sa création en 2009, YOOZOO a lancé une multitude de produits à grand succès tels Legacy of Discord - Furious Wings et League of Angels, et a forgé un réseau de distribution mondial solide.

