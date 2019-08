L'UHD Alliance réunit des cinéastes, des sociétés de produits électroniques grand public et des studios d'Hollywood pour la nouvelle initiative « Filmmaker Mode »





L'UHD Alliance (UHDA) ainsi que des leaders de l'électronique grand public, des dirigeants de studios hollywoodiens et des membres de la communauté cinématographique ont annoncé aujourd'hui leur collaboration sur un nouveau mode de visionnage pour le cinéma et les émissions télévisées appelé « Filmmaker Modetm » (Mode cinéaste).

« Lorsque Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler, Patty Jenkins, Martin Scorsese et Christopher Nolan ont demandé à l'UHDA d'étendre l'expérience cinématographique au salon, nous avons exprimé notre vif intérêt et étions idéalement positionnés pour engager le dialogue », a déclaré le président de l'UHD Alliance, Michael Zink de Warner Bros. « Les téléviseurs Ultra HD des membres des sociétés de produits électroniques grand public qui soutiennent cette initiative sont capables de proposer toute une gamme d'options de visionnage et l'ajout du Filmmaker Mode pour le contenu cinématographique, basé sur les contributions d'un large éventail de cinéastes de renom, offre aux consommateurs une façon de mieux profiter de la vision du cinéaste. »

Les téléviseurs actuels utilisent des capacités avancées de traitement vidéo pour offrir aux consommateurs un large éventail d'options de visualisation de différents types de contenu, allant du sport aux jeux vidéo. Le Filmmaker Mode permettra aux téléspectateurs de profiter d'une expérience plus cinématographique sur leurs téléviseurs UHD lorsqu'ils visionnent des films en désactivant tous les post-traitements (par exemple, le lissage des mouvements, etc.), de sorte que le film ou l'émission télévisée s'affiche comme cela l'avait été prévu à l'origine par le cinéaste, en préservant les proportions, les couleurs et la fréquence d'images.

« Ce qui distingue le Filmmaker Mode, c'est qu'il offrira une expression pure et nette de ce à quoi le film devait ressembler lorsqu'il a été tourné », a déclaré Rian Johnson, directeur de Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi et du long-métrage dont la sortie est prévue prochainement, À couteaux tirés.

LG Electronics, Panasonic et VIZIO ont annoncé leur soutien au Filmmaker Mode et ont exprimé leur intérêt envers l'apport de l'intention créative au sein du foyer. Des produits spécifiques et des plans de mise en oeuvre seront annoncés par chaque entreprise en temps et en heure.

« Les téléviseurs modernes possèdent des capacités techniques extraordinaires et il est important que nous exploitions ces nouvelles technologies pour que le téléspectateur à la maison voit notre travail présenté aussi fidèlement que possible à nos intentions créatives d'origine », a déclaré Christopher Nolan, célèbre réalisateur de films aussi réputés que Dunkerque, Interstellar et la trilogie Dark Knight. « Grâce à la collaboration avec des fabricants de téléviseurs, le Filmmaker Mode consolide les apports des cinéastes en principes simples pour respecter la fréquence d'images, le format d'image, la couleur et le contraste ainsi que le codage dans le support média réel, de façon à ce que les téléviseurs puissent le lire et l'afficher correctement. »

Alors que les studios et les fabricants de sociétés de produits électroniques grand public travaillent depuis longtemps de concert pour proposer de nouvelles technologies et expériences de divertissement aux consommateurs, le Filmmaker Mode est la première collaboration qui fait intervenir des leaders de la communauté créative.

« Pour moi, la façon dont le cinéma est apprécié à la maison est très importante, car c'est là qu'il vit le plus longtemps. C'est là que les familles regardent et regardent à nouveau les films, et qu'elles s'imprègnent de l'expérience », a ajouté Ryan Coogler, réalisateur de Black Panther et de Creed. « En permettant aux artistes de plateau d'apporter leurs conseils et rétroactions aux sociétés d'électronique sur le Filmmaker Mode, nous sommes en mesure d'apporter notre contribution collective pour rendre l'expérience du consommateur encore plus semblable à celle qu'il connaît dans les salles de cinéma. »

Point à noter, contrairement à certains modes d'image qui peuvent nécessiter que l'utilisateur entre un ou plusieurs menus pour procéder à des recherches et à des sélections, le Filmmaker Mode sera activé automatiquement par le biais de métadonnées intégrées au contenu ou par un simple bouton permettant au consommateur d'activer le Filmmaker Mode sans avoir à passer par plusieurs niveaux de menu. En outre, pour trouver les contenus capables d'être affichés en Filmmaker Mode, le nom et les paramètres seront les mêmes sur les différentes marques de téléviseurs.

« Avec tous les progrès réalisés pour les téléviseurs d'aujourd'hui, le moment est venu d'introduire le Filmmaker Mode. Il est tout simplement impossible d'ignorer tout ce que la technologie peut faire », a déclaré Paul Thomas Anderson, réalisateur de films tels que There Will Be Blood et Phantom Thread. « Nous pouvons utiliser ces capacités pour préserver l'intention du cinéaste et le but du travail artistique. »

En plus de consolider les rétroactions des cinéastes, des studios et des fabricants de produits électroniques grand public, l'UHDA a mobilisé l'ensemble de la communauté créative en interrogeant ses membres pour identifier les priorités. Dans le cadre du processus de développement des spécifications pour le Filmmaker Mode, l'UHDA a sollicité les suggestions de la Directors Guild of America et de la Film Foundation.

« J'ai créé la Film Foundation en 1990 dans le but de préserver des films et de protéger la vision originale du cinéaste afin que le public puisse voir ces films tels qu'ils étaient destinés à être vus », a déclaré le célèbre réalisateur Martin Scorsese. « Aujourd'hui, la plupart des gens regardent les classiques du cinéma à la maison plutôt que dans les salles de cinéma, ce qui donne au Filmmaker Mode une importance particulière lors de la présentation des films qui ont fait l'objet de spécifications uniques lors du tournage. »

« Chaque jour sur le plateau, nous prenons des centaines de décisions sur la manière de présenter et de raconter notre histoire. Aucune décision ne fait ou défait un film, mais il y a un effet cumulatif qui donne au film la vision et la sensation que nous avions imaginées pour lui au départ », a confié Patty Jenkins, réalisatrice de Wonder Woman . « En tant que cinéaste, je souhaite voir - et je pense que les téléspectateurs souhaitent également voir - cette vision se concrétiser dans tous les environnements de visionnage possibles. Le Filmmaker Mode permet de profiter de tous ces choix à la maison. »

À PROPOS DE L'UHD ALLIANCE :

L'UHD Alliance (UHDA), qui regroupe près de 40 sociétés membres, est une coalition mondiale des principaux studios de divertissement, de fabricants de produits d'électronique grand public, de distributeurs de contenus et de sociétés de technologie, lesquels poursuivent le même objectif consistant à stimuler la création d'un écosystème réalisant et favorisant pleinement l'implantation d'une plateforme premium de nouvelle génération pour le divertissement à domicile. Les membres du conseil de l'UHDA sont des dirigeants de : Dolby Laboratories, Panasonic Corporation, Samsung Electronics, Technicolor, Universal Pictures, Warner Bros. Entertainment et Xperi Corporation. Pour en savoir plus sur l'UHD Alliance, veuillez consulter : experienceuhd.com

Les sociétés intéressées par les spécifications UHDA et les conditions associées pour l'octroi des licences peuvent prendre contact à l'adresse suivante : uhdalliance.org/contact-us/.

POUR ENTENDRE DAVANTAGE D'OPINIONS DE RÉALISATEURS (NOLAN, SCORSESE, COOGLER ET AUTRES) SUR LE FILMMAKER MODE, REGARDEZ NOTRE VIDÉO DE LANCEMENT.

UHD Alliance

« L'une des missions de l'UHD Alliance est de permettre aux consommateurs de vivre une expérience 4K UHD de qualité exceptionnelle », a déclaré Mike Fidler, président de l'UHD Alliance. « Grâce à la création du Filmmaker Mode, les fabricants de téléviseurs offrent aux consommateurs le chemin le plus rapide vers l'intention créative d'un cinéaste. »

Amazon Prime Video

« Amazon Prime Video a pour mission d'offrir la meilleure expérience de visionnage à nos clients du monde entier, et nous sommes ravis de participer à cette initiative », a déclaré BA Winston, responsable mondial du département Lecture et diffusion des vidéos numériques chez Prime Video. « Le Filmmaker Mode offre à nos clients un moyen automatique de faire l'expérience du divertissement cinématographique depuis le confort de leur foyer, et il permet aux créateurs d'être certains que leur travail sera vu de la façon dont il était destiné à être vu. »

Panasonic

« Panasonic s'est depuis longtemps engagée à fournir à ses téléspectateurs une qualité d'image qui rende au mieux l'intention des créateurs. Pour cette raison, nous travaillons directement chaque année avec certains des plus grands coloristes d'Hollywood afin de nous assurer que notre extrême précision technique corresponde à ce que voient réellement les créateurs dans leurs studios d'étalonnage. Grâce à ces travaux, nos téléviseurs OLED sont actuellement utilisés dans un grand nombre de studios et de sociétés de postproduction en tant que moniteurs de référence clients. De ce fait, lorsque nous avons entendu les préoccupations soulevées par de nombreux réalisateurs, nous avons tenu à collaborer avec l'UHD Alliance pour faire du Filmmaker Mode une réalité », a déclaré Akira Toyoshima, directeur commercial de l'unité visuelle et sonore de Panasonic.

Universal

« Le Filmmaker Mode représente une offre intéressante pour les cinéphiles qui recherchent une expérience de visionnage à domicile de premier ordre », a déclaré Michael Bonner, vice-président exécutif de la distribution numérique chez UPHE. « Grâce à cette collaboration intersectorielle sans précédent, nous avons efficacement réuni le meilleur de la créativité et de la technologie pour proposer directement les visions cinématographiques uniques des cinéastes aux millions de foyers équipés de téléviseurs 4K UHD à travers le monde. »

VIZIO

« Chez VIZIO, nous nous engageons à donner aux consommateurs la possibilité d'accéder de chez eux à un divertissement similaire à celui des salles de cinéma. Nous innovons en intégrant des fonctionnalités et des technologies judicieuses dans les téléviseurs et les barres audio et en collaborant avec d'autres leaders pour proposer des fonctionnalités plus puissantes et plus intelligentes pour une expérience de divertissement inégalée », a déclaré William Wang, PDG de VIZIO. « Le fait de participer à l'initiative Filmmaker Mode constitue un prolongement naturel de la mission de notre marque, qui est de permettre aux téléspectateurs d'accéder instantanément à une expérience de divertissement de niveau supérieur depuis leur téléviseur VIZIO. Nous sommes heureux que tant de studios s'impliquent pour s'assurer que les contenus qu'ils créent puissent toujours être présentés avec la plus haute qualité, qu'ils soient visionnés au cinéma ou à la maison. »

Warner Bros.

« Nous apprécions depuis longtemps notre relation de collaboration avec les sociétés de produits électroniques grand public pour continuellement améliorer l'expérience de divertissement à domicile », a déclaré Jim Wuthrich, président du département mondial des jeux et divertissements à domicile chez Warner Bros. « Nous sommes ravis d'aider nos cinéastes à rendre disponible le Filmmaker Mode dans ces téléviseurs afin de mieux préserver leur vision créative et de la transmettre au sein du domicile des particuliers. »

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 août 2019 à 04:30 et diffusé par :