Personetics Remporte le Prix Leadership Produit Frost & Sullivan 2019 pour Ses Services Financiers Basés sur les Données





Cette récompense reconnaît la capacité unique de Personetics à fournir aux banques des résultats économiques mesurables via des solutions de Self-Driving Finance de nouvelle generation

NEW YORK, 29 août 2019 /PRNewswire/ -- Personetics, le fournisseur leader des solutions de personnalisation par IA et d'orientation clients utilisées par les plus grandes institutions financières à travers le monde, a reçu le Prix du Leadership Produit 2019 du cabinet Frost and Sullivan dans le domaine de l'Industrie Financière alimentée par IA. Cette récompense reconnaît les réussites significatives de la société dans l'apport de solutions d'IA orientées clients pour les services financiers et la mise en place de la première plateforme de Self-Driving Financetm.

Avec des solutions utilisées par plus de 65 millions de clients bancaires à travers le monde, Personetics produit aujourd'hui l'impact direct client le plus important parmi tous les fournisseurs de solutions financières d'IA.

"Les solutions basées sur l'IA représentent une opportunité pour les banques de fournir une expérience personnalisée à grande échelle par l'intermédiaire de canaux digitaux et d'interactions alimentées par IA. Ceci pourra aider les banques à augmenter les niveaux de satisfaction client et engendrer ainsi une fidélisation client à long terme", a déclaré Vikrant Gandhi, Directeur de la Recherche Industrielle, du cabinet Frost & Sullivan. "Personetics a combiné avec succès la sophistication de sa technologie avec une compréhension profonde de la dynamique des services financiers , rendant ainsi possible la mise en place de solutions personnalisées qui sont accueillies avec enthousiasme par les clients du monde entier".

Les succès identifiés par les analystes de Frost and Sullivan et qui différencient Personetics des autres fournisseurs de solutions:

Des fonctionnalités produits innovantes, proposant des recommandations pertinentes, opportunes et personnalisées aux clients, ainsi qu'une gestion financière automatisée. Une architecture produit sophistiquée et un design d'IA à la volée qui permet une personnalisation en temps réel à grande échelle via plusieurs canaux bancaires La fonctionnalité native permettant à chaque banque de personnaliser et d'optimiser l'expérience pour ses clients Un focus sur des cas d'usage qui démontrent une vraie valeur ajoutée pour le client ainsi que pour la banque au travers d'indicateurs de performance mesurables. Des partenariats stratégiques efficaces avec des fournisseurs de solutions complémentaires, des organismes d'experts-conseil et des plateformes de CRM

"Nous sommes honorés de recevoir cette récompense, qui reconnaît les réussites phénoménales de notre équipe dans le développement de solutions innovantes et l'apport de valeur ajoutée à nos clients", a déclaré le Co-fondateur et CEO de Personetics David Sosna. "Les banques savent désormais qu'elles doivent se montrer à la hauteur des besoins croissants des particuliers et des entreprises autour de la gestion de leurs finances. La Self-Driving Finance est la réponse qui permettra aux banques de fournir la prochaine vague de solutions que leurs clients attendent aujourd'hui."

À propos de Personetics

Personetics est le fournisseur leader de solutions d'IA dans le domaine des services financiers orientés clients, et la compagnie derrière la première plateforme de Gestion Financière Autonometm de l'industrie. Mettant à profit la puissance de l'IA, les solutions de Self-Driving Financetm de Personetics sont utilisées par les plus grandes institutions financières à travers le monde pour placer les services bancaires digitaux au centre de la vie financière des clients - fournissant en temps réel un accompagnement personnalisé, automatisant les décisions financières, et simplifiant la gestion financière au quotidien.

Avec plus de 60 millions de banques clientes à travers le monde, Personetics produi l'impact direct le plus important sur les clients parmi tous les fournisseurs de solutions financières d'IA aujourd'hui. Personetics compte maintenant parmi ses clients 6 des 12 banques principales en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que d'autres banques leader à travers le monde.

Menée par une équipe d'entrepreneurs FinTech aguerris ayant fait leurs preuves, Personetics est une société en développement rapide avec des bureaux à New York, Londres, Singapour et Tel Aviv. La compagnie a été nommée un "Cool Vendor" par Gartner, s'est placée dans le Top Dix KPMG des Entreprises FinTech, et dans le Top Dix des Entreprises Prometteuses d'American Banker.

Pour plus d'informations, visitez http://personetics.com.

À propos de Frost & Sullivan

Frost & Sullivan, the Growth Partnership Company, travaille en collaboration avec ses clients pour mettre en lumière des innovations visionnaires, qui répondent aux défis globaux et aux opportunités connexes de croissance qui feront ou déferont les acteurs actuels du marché. Depuis plus de 50 ans, nous avons développé des stratégies de développement pour les global 1000, les business émergeants, le secteur public et la communauté d'investisseurs.

Pour plus d'informations, visitez http://www.frost.com.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/961115/Personetics_Award_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/627186/Personetics_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 29 août 2019 à 04:00 et diffusé par :