Pricefx lance ChannelManager, une solution permettant d'automatiser et de rationnaliser le processus de gestion des réclamations

Pricefx, le leader mondial des logiciels de tarification sur le Cloud, lance ChannelManager, un nouveau module sur sa plateforme de tarification primée. Conçu pour les fabricants et les fournisseurs dans tous les secteurs, ChannelManager rationnalise les processus de gestion commerciale et des « ship & debit » en automatisant et validant les réclamations des distributeurs dans une plateforme de gestion unique. Cela complète les capacités existantes d'optimisation et de gestion des promotions et des tarifs spéciaux. Avec ChannelManager, les fabricants peuvent mettre en oeuvre un processus de gestion des réclamations rapide et efficace qui réduit les erreurs de calcul, raccourcit les délais de traitement et améliore la transparence ? tout en permettant à l'ensemble des parties de réaliser des économies de coûts.

« Les programmes de type "ship & debit" sont essentiels à la vente réussie de biens de consommation et industriels en gros, en particulier lorsque des accords d'ajustement des prix sont adoptés pour compenser l'évolution des marchés », a déclaré Martin Wricke, chef des produits et cofondateur de Pricefx. « Nous avons réalisé que ce secteur était prêt pour l'innovation technologique et l'automatisation. En collaborant avec ses clients industriels dans le monde entier, Pricefx a conçu ChannelManager pour combler les lacunes du processus de gestion des réclamations "ship & debit". Nos clients peuvent dorénavant se passer du traitement manuel des réclamations, libérant de la main d'oeuvre et effectuant rapidement des calculs précis. »

Lorsqu'ils sont exécutés correctement, les incitatifs hors-facture sont des opérations gagnant-gagnant tant pour le distributeur que pour le fabricant. Alors que les marges des distributeurs se réduisent sensiblement durant cette période, ils peuvent prétendre à ces différences. Cependant, le processus implique des tâches compliquées, coûteuses et laborieuses, susceptibles d'accaparer les ressources en personnel. Il peut y avoir des délais importants dans la soumission des réclamations au fabricant du fait du grand nombre de formalités et calculs requis. Des erreurs de calcul de la part du fabricant peuvent amener à ce que les distributeurs soient payés trop ou trop peu. Il est également possible que des réclamations falsifiées fassent l'objet de paiements.

Dorénavant, Pricefx automatise et simplifie ce processus. ChannelManager effectue une validation automatisée basée sur les réclamations avec des règles configurables et recoupe les éléments de réclamation avec les factures, les devis et les transactions. Cette solution accélère le processus de rapprochement, réduit les erreurs de calcul et permet aux distributeurs d'être remboursés rapidement.

ChannelManager intègre la gestion des réclamations des distributeurs dans une plateforme uniforme unique prenant en charge de multiples types de réclamations, dans diverses régions et avec des règles de validation variées. Elle s'intègre par ailleurs facilement avec les autres modules de la plateforme de Pricefx, ainsi qu'avec les logiciels de tiers. Le flux de travail d'approbation est flexible et peut initier diverses actions comme des paiements via un système ERP.

De plus amples détails concernant ChannelManager sont disponibles sur le blogue de Pricefx et dans un webinaire traitant de la manière de gérer aisément les réclamations des distributeurs.

Fondé en 2011 en Allemagne, Pricefx est le leader mondial des logiciels de tarification SaaS, proposant une gamme complète de solutions rapides à déployer, faciles à configurer et à personnaliser, et avec une utilisation parfaitement intuitive. Pricefx propose une plateforme complète d'optimisation et de gestion des prix basée sur une architecture Cloud native, offrant aux clients des avantages inégalés en termes de délai de rentabilisation et de coût total de possession. Notre solution innovante répond aux attentes des entreprises B2B et B2C de toutes tailles, quelle que soit l'industrie et la région du monde. Le modèle d'entreprise de Pricefx se fonde intégralement sur la satisfaction et la fidélité de sa clientèle. La solution Passion for Pricing de Pricefx est aujourd'hui utilisée par plus de 90 clients, répartis dans plus de 37 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.pricefx.com.

