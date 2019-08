The Mary Kay FoundationSM et l'UT Southwestern font équipe pour mettre fin aux cancers touchant les femmes au niveau mondial





The Mary Kay FoundationSM, leader depuis des décennies dans le combat visant à éliminer les cancers touchant les femmes, a récemment annoncé une subvention de 500 000 USD pour financer un programme de bourse, révolutionnaire et d'envergure mondiale, avec son partenaire de longue date, le Centre Médical UT Southwestern. Les nouvelles bourses sur une durée d'un an pourront offrir à cinq chercheurs internationaux de niveau postdoctoral l'opportunité de mener des recherches d'avant-garde sur le cancer, dans un site de renommée mondiale, l'UT Southwestern de Dallas, tout en leur permettant de continuer leurs activités de recherche dans leur pays d'origine. Ce nouveau programme de subventions soutient l'engagement continu de The Mary Kay Foundation visant à mettre fin aux cancers de la femme dans le monde, et marque, pour la première fois, le caractère mondial du programme de bourses de recherche de la Fondation sur le cancer.

« Mary Kay Ash, notre fondatrice, a vu de ses propres yeux les conséquences du cancer sur nos consultantes beauté, indépendantes, leurs familles, et les femmes au niveau mondial », a déclaré Ryan Rogers, membre du conseil d'administration de The Mary Kay FoundationSM et petit-fils de Mary Kay Ash. « Éradiquer les cancers touchant les femmes devint pour elle une mission. Et notre partenariat renforcé avec l'UT Southwestern nous permettra de continuer à l'échelle mondiale ce travail visant à sauver des vies. »

The Mary Kay FoundationSM a développé un partenariat de longue date avec l'UT Southwestern par le biais d'une étroite collaboration avec le Dr Jerry W. Shay, professeur de biologie cellulaire à l'UT Southwestern et Professeur honoraire distingué de The Mary Kay FoundationSM. Le Dr Shay a été président du Comité d'examen scientifique pour le Programme innovateur/translationnel de subventions de recherche sur le cancer, de The Mary Kay Foundation aux États-Unis ces 22 dernières années, et il assurera désormais les fonctions de chercheur principal dans le cadre du nouveau programme international de bourses.

« L'extension du programme à l'international permettra de nous concentrer sur les cancers qui touchent le plus les femmes », a indiqué le Dr Shay. « Nous prévoyons d'identifier un groupe de candidats dédiés, de niveau postdoctoral dans le monde entier, de les inviter à Dallas et de les équiper de tous les outils et ressources dont ils auront besoin pour continuer leurs recherches d'avant-garde dans notre laboratoire exceptionnel sur le cancer. Leurs travaux pourraient avoir un impact énorme sur la façon dont nous comprenons et traitons les cancers dans le monde. »

Depuis sa création en 1996, The Mary Kay FoundationSM a soutenu le dévouement de Mary Kay Ash à la cause des femmes, et sa vision d'un monde délivré du cancer. À ce jour, The Mary Kay FoundationSM a consacré près de 23 millions USD pour soutenir le travail de 225 chercheurs de haut niveau sur les cancers liés aux femmes, à travers les États-Unis, finançant les efforts de recherche dans le traitement des cancers du sein, de l'utérus, cervicaux ou ovariens.

« La lutte contre le cancer était une cause personnelle pour Mary Kay Ash », a confié le Dr Gildea, directeur scientifique chez Mary Kay Inc. « Elle l'est aussi pour nous. Elle aurait été fière de nous voir poursuivre son oeuvre au service des femmes, à une échelle encore plus grande. »

