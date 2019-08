PCI renforce sa présence européenne avec un nouvel investissement en Irlande





PCI Pharma Services (PCI), un chef de file des services d'externalisation biopharmaceutique, vient de renforcer son leadership dans l'UE avec un investissement stratégique visant à approfondir sa présence en Irlande et à pérenniser son expansion européenne.

PCI vient d'annoncer un investissement dans un nouveau site clinique dernier cri situé à proximité de Dublin, en Irlande, qui augmentera significativement la productivité et la capacité de ses services cliniques dans le cadre de sa stratégie globale d'expansion. Une fois terminé, le bâtiment aura une superficie de 75 000 m², et sera utilisé comme un centre primaire et secondaire d'emballage, stockage, logistique et distribution. L'expansion se déroulera au cours des prochains mois et apportera des capacités additionnelles en termes de stockage à température ambiante contrôlée et frigorifique aux clients de PCI, ainsi que des services d'emballage clinique.

Ce nouvel investissement renforcera l'implantation déjà solide de PCI à Dublin, après l'acquisition de Millmount Healthcare en 2017. Homologué par la HPRA, le site propose également des services de stockage et de distribution clinique pour l'expédition de produits médicaux expérimentaux vers des centres basés aussi bien dans l'UE qu'à l'international. Parmi les autres services fournis par le site figurent la gestion de la chaîne du froid, l'emballage et le stockage de produits cliniques et commerciaux, une capacité de sérialisation, ainsi qu'un laboratoire de tests de libération analytique. Depuis cette acquisition et son implantation en Irlande, PCI a ouvert un site dédié à l'emballage en confinement de niveau élevé, spécialisé dans les emballages commerciaux primaires et secondaires pour toutes les formes solides à administration orale, y compris les produits spécialisés et puissants.

Interrogé sur ce nouvel investissement, Salim Haffar, PDG de PCI, déclare: "Notre stratégie de croissance est centrée sur l'expansion continue de notre réseau mondial afin de soutenir la demande croissance de nos clients et de fournir une solution au Brexit par l'entremise d'investissements pérennes dans la productivité, la capacité et les talents. Nous sommes ravis des progrès réalisés par notre équipe pour l'expansion de notre présence mondiale, à l'heure où nous travaillons au côté de nos clients avec l'objectif commun d'améliorer la vie des patients.

Ce nouvel investissement en Irlande vient compléter le réseau clinique international des sites de PCI à Bridgend, Royaume-Uni, Rockford et San Diego, États-Unis, et Melbourne, Australie, offrant tous des capacités identiques.

À propos de PCI

L'industrie mondiale des soins de santé accorde sa confiance à PCI pour le développement de solutions accélérant la mise sur le marché de leurs produits et créant des opportunités de réussite commerciale. Seul PCI fournit l'expertise éprouvée découlant de plus de 50 lancements de produits par an et de plus de cinq décennies d'expérience dans les soins de santé. Des technologies de pointe et des investissements continus nous permettent de répondre à la demande internationale durant tout le cycle de vie des produits (développement préclinique, études cliniques, commercialisation et approvisionnement continu). Nos clients nous considèrent comme le prolongement de leurs activités et comme un partenaire collaboratif, partageant le même objectif d'améliorer la vie des patients.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.pciservices.com ou suivez-nous sur Twitter @PCI_Social.

