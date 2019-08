Arsenal Media présente ses recommandations sur l'avenir des médias traditionnels





QUÉBEC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Arsenal Media, le plus important groupe indépendant de stations de radio commerciale à l'extérieur des marchés de Montréal et de Québec présente sa vision de l'avenir des médias traditionnels devant la Commission de la culture et de l'éducation.

À l'instar des grands groupes de presse québécoise, Arsenal Media et son président, monsieur Sylvain Chamberland, partagent une volonté de contribuer à la discussion sur les moyens de supporter l'écosystème médiatique actuellement secoué par l'érosion des revenus publicitaires aux mains des géants numériques.

Tout comme les journaux, les stations de radio doivent revoir leurs façons de faire et adapter leurs modèles d'affaires à cette nouvelle réalité. Dans cet esprit et par souci d'équité, Arsenal Media soumet à la Commission quelques recommandations afin que tous les médias traditionnels soient considérés dans l'analyse des mesures à mettre en place pour soutenir les médias d'information:

Les médias indépendants doivent s'unir pour offrir une alternative aux géants du web. Tel que l'ont proposé d'autres acteurs devant la Commission, il est suggéré de mettre sur pied une régie publicitaire regroupant les services d'achat de tous les médias régionaux du Québec. Un tel service permettrait d'offrir une alternative aux agences et clients qui souhaitent faire des placements judicieux plus facilement.

De plus, il est suggéré que le gouvernement accorde un crédit d'impôt aux entreprises qui soutiennent les médias indépendants dans leur placement média.

Pour assurer que l'État québécois soit un client corporatif qui donne l'exemple à suivre, il est recommandé de limiter les budgets publicitaires des organismes publics et des sociétés d'État qui sont confiés à des entreprises numériques étrangères. Le gouvernement du Québec devrait ainsi concentrer ses achats média au Québec, et ce, de manière équitable sur l'ensemble du territoire. Il est suggéré d'accorder aux radios privées indépendantes en région un budget proportionnel à leur auditoire.

Arsenal Media recommande que cessent les mesures de soutien à la pièce envers les médias et que l'aide financière, le cas échéant, soit disponible de manière équitable selon des balises d'efficacité et de neutralité. L'efficacité suppose qu'on écarte toute forme d'aide d'urgence qui ne comporte pas un plan pour la mise en oeuvre d'un modèle d'affaire viable. La neutralité suppose que l'aide ne soit pas liée à la situation géographique ni à la nature du média.

Finalement, il est proposé que le gouvernement du Québec prépare avec les acteurs du monde des médias et des technologies de l'information une politique globale sur la question. Celle-ci pourrait être soumise aux parlementaires avant la présentation du budget 2020-2021. Cette politique devrait évidemment inclure des chapitres sur le droit du public à l'information et les nouveaux médias. Elle devrait aussi contenir un portrait détaillé des médias et plateformes en émergence partout au Québec.

Arsenal Media remercie les membres de la Commission de la culture et de l'éducation pour cette opportunité de faire entendre la voix des stations de radio privées régionales.

À propos d'Arsenal Media

Créée en 2012, l'entreprise est propriétaire de Boutique Le Cargo, Sparkium Studio, ODIO, MonMatane, MaCoteNord, MonJoliette, MonThetford, MonLaTuque, MonVicto, MonRoadTrip, Cuisine Festive ainsi que de 14 stations radiophoniques et 2 réémetteurs : O101,5 en Beauce, Plaisir 106,7 à Lac-Mégantic, O98,3 et 105,5 à Chicoutimi et à La Baie, M103,5 FM à Joliette, KYQ 95,7 à Plessisville, Plaisir 101,9 à Victoriaville, Plaisir 105,5 à Thetford Mines, O97,3 à Victoriaville et Thetford Mines, O99,1 à Port-Cartier, Plaisir 94,1 à Sept-Îles, O95,3 et Plaisir 105,3 à Matane, O97,1 à La Tuque, ainsi que les réémetteurs CJLP à Disraeli et CFJO-FM-1 à Lac-Mégantic.

