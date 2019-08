Les Stevie Awards annoncent les gagnants du Meilleur des IBA 2019





FAIRFAX, Va., 28 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Stevie® Awards ont annoncé les lauréats des Meilleurs des IBA lors de la 16e édition annuelle des International Business Awards ®, premier concours mondial de récompenses du monde des affaires.



Les candidats des IBA 2019 n'ont pas été en mesure de postuler directement pour le prix des Meilleurs des IBA. Les gagnants ont été déterminés par un système de points basé sur le nombre total de récompenses remportées dans les IBA, à savoir trois points pour un Stevie d'or, deux points pour un Stevie d'argent et 1,5 point pour un Stevie de bronze.

Les lauréats des Stevies d'or, d'argent et de bronze de cette année aux International Business Awards ont été annoncés le 14 août. Les lauréats des Meilleurs des IBA recevront des trophées Grand Stevie Award lors du 16e banquet annuel des International Business Awards à l'hôtel Andaz Vienna am Belvedere de Vienne, en Autriche, le 19 octobre.

Les gagnants des Prix Grand Stevie 2019 sont :

Entreprise la plus récompensée : la société internationale de messagerie et de logistique DP DHL Group , avec 86,5 points gagnés par les candidatures aux Stevies d'or, d'argent et de bronze, soumises par leurs bureaux et leurs filiales dans 32 pays. C'est le 11e Grand Stevie Award remporté par DP DHL Group dans l'un des concours Stevie Award depuis 2014.

Agence de relations publiques la plus récompensée : LLYC , avec un total de 69,5 points gagnés par les participations gagnantes aux Stevies d'or, d'argent et de bronze soumises au nom de clients tels que BBVA, Coca-Cola et Starbucks. La société de conseil en communications et en affaires publiques, dont le siège est à Madrid, a remporté un Top 10 Grand Stevie Award en 2018.

Agence de marketing la plus récompensée : Switching-Time , avec un total de 20 points pour les entrées gagnantes aux Stevies d'or, d'argent et de bronze soumises principalement au nom de la marque de vêtements d'extérieur Columbia. L'agence est basée à Shanghai, en Chine.

Agence de services interactifs la plus récompensée : l'agence XD , avec 20,5 points remportés aux Stevies d'or, d'argent et de bronze, soumis au nom de clients tels que Porsche et Red Bull. L'agence de communication stratégique basée à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis, est extrêmement axée sur la conception d'expériences. L'agence a également remporté le Grand Stevie de la plus prestigieuse agence de services interactifs aux American Business Awards® 2019.

Top 10 : Ce sont les meilleurs gagnants des Stevies d'or, d'argent et de bronze parmi toutes les autres organisations récompensées dans les IBA 2019. Ils recevront également des trophées Grand Stevie Award.

1. MSL, dans le monde entier (66,5 points)

2. IBM, dans le monde entier (65)

3. ASDA'A BCW, Dubaï, Émirats Arabes Unis (59,5)

4. The Audacious Agency, Coombabah, Queensland, Australie (37)

5. PT Petrokimia Gresik, Gresik, Indonésie (35,5)

6. (égalité) Dell Technologies, dans le monde entier (30)

Ooredoo, dans le monde entier (30)

8. Dan Lok Education Inc., Vancouver, Colombie-Britannique, Canada (29),

9. (égalité) Jeunesse Global, Lake Mary, Floride, États-Unis (24,5)

Thai Life Insurance Plc., Bangkok, Thaïlande (24,5)

« Parmi toutes les organisations et réalisations exceptionnelles reconnues parmi le nombre record de nominations aux IBA de cette année, ces 14 organisations se distinguent comme les plus riches en réalisations », a déclaré Michael Gallagher, président et fondateur des Stevie Awards. « Les prix Best of the IBA sont destinés à récompenser des organisations qui font preuve d'un engagement tout particulier à honorer le travail de leurs employés, leur engagement envers leurs clients et un sens de l'innovation, et nous avons hâte de leur rendre hommage avec les trophées Grand Stevie Award, lors de notre soirée de gala à Vienne le 19 octobre. »

Les International Business Awards comprennent de nombreuses catégories pour récompenser les réalisations dans tous les aspects de la vie professionnelle, notamment les récompenses en matière de gestion, de nouveaux produits, de marketing, de relations publiques, de service à la clientèle, de sites Web, etc.

Les classements des Stevies d'or, d'argent et de bronze dans les IBA 2019 ont été déterminés à partir des scores moyens de plus de 250 professionnels du monde entier au cours du processus d'évaluation, qui a duré trois mois.

Pour plus d'informations sur les International Business Awards, y compris une liste complète de tous les lauréats des Stevie Awards 2019, visitez le site http://www.StevieAwards.com/IBA .

