Mazarin inc. et sa filiale Société Asbestos limitée annoncent un changement au sein de son organisation





THETFORD MINES, QC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Mazarin inc. (TSXV: MAZ.H) et sa filiale Société Asbestos limitée (TSXV: AB.H) ont annoncé aujourd'hui la nomination de M. Guy Bérard au poste de vice-président exécutif. Cette nomination a été approuvée au cours d'une assemblée du conseil qui a eu lieu hier.

« Guy a été élu au sein du conseil d'administration de Mazarin inc. en mai 2018. Grâce à sa vaste expérience du milieu des affaires, à son implication dans la collectivité et à son leadership, il sera un atout précieux pour notre équipe de direction. À titre de vice-président exécutif, il nous fera bénéficier de son expertise et de ses connaissances. Je lui souhaite tout le succès possible dans ses nouvelles fonctions », a commenté John LeBoutillier, président du conseil d'administration et président.

M. Guy Bérard est ingénieur en mécanique. Pendant sa carrière, il a été à l'emploi de la compagnie Arborite inc., où il a occupé plusieurs postes avant de devenir président et directeur général de 1994 à 2002, sous plusieurs propriétaires tels Domtar, Forbo ag, Wilsonart International et ITW. De 2002 à 2005, il a été vice-président et directeur général du secteur cuisine de MAAX Inc. et président et chef de la direction de Rad Technologies inc., de 2008 à 2017, engagé par un investisseur de capital privé pour redresser l'entreprise et préparer la transaction de vente, et directeur général du Comité organisateur de la 53e finale des Jeux du Québec - Thetford 2018. Engagé dans la collectivité, il a aussi été président du Groupe des 12 et ambassadeur de E2RT.

Monsieur Bérard demeure membre du conseil d'administration de Mazarin.

Mazarin inc. et Société Asbestos limitée sont deux sociétés du secteur des ressources naturelles qui se consacrent au développement de minéraux industriels entrant dans la fabrication de produits à valeur ajoutée qui répondent aux critères de clients du monde entier sur le plan de la performance et des enjeux économiques et écologiques. Les actions de Mazarin inc. se négocient sur le marché NEX de la Bourse de croissance TSX sous le symbole MAZ.H. Les actions de Société Asbestos limitée se négocient sur le marché NEX de la Bourse de croissance TSX sous le symbole AB.H.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS : Ce communiqué contient des énoncés prospectifs qui portent sur des événements et conditions futures qui comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs en dehors du contrôle de la société. Ces facteurs sont notamment la conjoncture du marché et de l'industrie, les risques associés à la mise en service, à l'exploitation continue et à la commercialisation de nouvelles technologies et les autres risques divulgués dans les documents que la société a déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les opinions de la société et sa direction à la date du présent communiqué. Bien qu'elles soient jugées raisonnables au moment où elles ont été établies, les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés pourraient être imprécises et, par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La société ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf lorsque la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Mazarin Inc.

Communiqué envoyé le 28 août 2019 à 16:44 et diffusé par :