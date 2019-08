Le gouvernement du Canada annonce des nominations à la nouvelle Régie de l'énergie du Canada





OTTAWA, le 28 août 2019 /CNW/ - Dans la foulée de l'entrée en vigueur aujourd'hui de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie, l'Office national de l'énergie est remplacé par la Régie canadienne de l'énergie (RCE), conformément à l'engagement du gouvernement de mettre sur pied un organisme de réglementation de l'énergie moderne pour aider à superviser un secteur énergétique canadien fort, sûr et durable durant notre transition vers une économie sobre en carbone.

Établie à Calgary, en Alberta, la RCE permettra une gouvernance efficace et moderne, une mobilisation plus inclusive, une plus grande participation autochtone, une sécurité et une protection de l'environnement renforcées et des décisions prises en temps plus opportun.

Le nouvel organisme de réglementation fédéral est constitué d'un conseil d'administration chargé de superviser ses activités et de fournir une orientation stratégique et des conseils à cet égard. Son PDG, chargé de veiller aux activités quotidiennes de l'organisme, occupe un poste distinct de celui du président du conseil d'administration, ce qui établit une distinction encore plus nette entre les rôles du conseil et ceux de la direction.

Un groupe de commissaires indépendants mène à bien les examens de projets et prend des décisions de manière inclusive, transparente et à point nommé. La commission dispose de tous les pouvoirs, droits et privilèges dévolus à une cour supérieure d'archives en ce qui a trait aux questions liées à l'exercice de ses compétences.

Peter Watson a été nommé PDG de la RCE jusqu'en septembre 2020 par le gouvernement. Sa vaste expérience profitera à l'organisme de réglementation pendant la transition associée à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Au terme d'un long processus concurrentiel fondé sur le mérite, le gouvernement a nommé au conseil d'administration :

Cassie Doyle , présidente

, présidente George Vegh , administrateur

, administrateur Alain Jolicoeur , administrateur

, administrateur Ellen Barry , administratrice

, administratrice Melanie Debassige , administratrice

Il a aussi nommé les commissaires indépendants suivants :

Damien Côté, commissaire en chef

Kathy Penney , commissaire en chef adjointe

, commissaire en chef adjointe Wilma Jacknife , commissaire

, commissaire Stephania Luciuk , commissaire

, commissaire Trena Grimoldby , commissaire

, commissaire Mark Watton , commissaire

« Avec la mise en place de la Régie canadienne de l'énergie, les investisseurs, les entreprises et la population canadienne auront davantage la certitude que les bons projets iront de l'avant. Cette plus grande certitude stimulera la création d'emplois et l'économie, tout en assurant la protection de l'environnement pour les générations à venir. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

