Le Canada, la Colombie-Britannique et la Nation Ts?ilhqot'in signent une entente sur la voie à suivre Gwets'en Nilt'i





WILLIAMS LAKE, BC, le 28 août 2019 /CNW/ - Les gouvernements fédéral et provincial se sont joints au gouvernement national des Ts?ilhqot'in et aux six communautés Ts?ilhqot'in pour célébrer la signature de l'Entente sur la voie à suivre Gwets'en Nilt'i (« Vers le but, nous allons »), une entente historique sur la réconciliation qui appuie l'autodétermination des T?ilhqot'in, cinq ans après le jugement de principe de la Cour suprême du Canada dans la décision Nation Ts?ilhqot'in.

Les chefs de la Nation Ts?ilhqot'in, l'honorable Carolyn Bennett, ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre fédéral des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne, et l'honorable Scott Fraser, ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique, ont signé la nouvelle entente quinquennale sur la voie à suivre Gwets'en Nilt'i. Les six signataires de la Nation Ts?ilhqot'in sont le chef Joe Alphonse, président du conseil tribal (Tl'etinqox), le chef Russell Myers Ross, vice-président (Yunesit'in), le chef Francis Laceese (Tl'esqox), le chef Roy Stump (?Esdilagh), le chef Otis Guichon (T?ideldel) et le chef Jimmy Lulua (Xeni Gwet'in).

La décision Nation Ts?ilhqot'in a établi un titre ancestral pour la première fois au Canada, sur la terre des Ts?ilhqot'in. Depuis, les gouvernements fédéral et provincial ont travaillé séparément avec la Nation Ts?ilhqot'in pour mettre en oeuvre la décision Nation Ts?ilhqot'in et pour tracer la voie à suivre pour une réconciliation durable. La nouvelle entente réunit les trois parties pour qu'elles poursuivent leur travail ensemble.

L'entente sur la voie à suivre Gwets'en Nilt'i vise à apporter un changement transformateur dans la vie des Ts?ilhqot'in et dans les relations entre la Nation Ts?ilhqot'in, le Canada et la Colombie-Britannique. Il s'agit de la première entente de réconciliation de ce type dans la province.

L'un des principaux principes de l'entente est de soutenir l'autodétermination de la Nation T?ilhqot'in. Cette entente est une expression tangible de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui reconnaît que chaque nation a des voies uniques et distinctes vers l'autodétermination.

L'entente engage la Nation et les gouvernements provincial et fédéral à réaliser des progrès soutenus relativement à huit priorités des Ts?ilhqot'in : gouvernance; langue et culture; enfants et familles; communautés saines; justice; éducation et formation; Ts?ilhqot'in Nen (terres, eau et ressources); et développement économique.

L'entente, qui reconnaît l'importance sociale et culturelle de la pêche pour la Nation Ts?ilhqot'in, appuiera également le rôle de la Nation Ts?ilhqot'in dans l'intendance, la surveillance et la gestion de ses pêches.

De plus, elle appuiera les négociations au cours des cinq prochaines années en vue de réaliser concrètement une transition vers la gouvernance des Ts?ilhqot'in dans le domaine du titre déclaré, conformément à la décision Nation Ts?ilhqot'in.

Citations

« Aujourd'hui la Nation Ts?ilhqot'in franchit une étape historique alors qu'elle reconstruit sa nation et défend les droits de ses membres. L'entente sur la voie à suivre Gwets'en Nilt'i illustre le véritable partenariat de gouvernement à gouvernement et de nation à nation fondé sur le leadership, la vision et l'autodétermination autochtones. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« La décision prise par la Cour suprême du Canada en 2014 était historique, tout comme l'est cette entente. Les pêches constituent un élément clé de l'entente, qui contribuera à produire un changement transformateur dans la vie des T?ilhqot'in. Cette entente sans précédent fournit une voie à suivre vers une réconciliation durable enracinée dans le partenariat, la collaboration et l'autodétermination et elle prend en compte l'importance sociale et culturelle de la pêche pour la Nation T?ilhqot'in. »

L'honorable John Wilkinson

Ministère des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Nous avons passé des décennies à nous battre devant les tribunaux et aux premières lignes pour protéger nos terres et notre mode de vie. Ce combat est ce que nous sommes en tant que T?ilhqot'in - il nous a été transmis directement par nos chefs de guerre de 1864-1865. Mais nous voulons aussi un avenir meilleur pour nos enfants. C'est de cela qu'il s'agit avec cet accord : bâtir un avenir meilleur pour notre peuple, en fonction de nos priorités et de nos solutions. Nous félicitons le premier ministre, la ministre Bennett et le gouvernement du Canada d'avoir donné suite aux engagements pris à l'égard de notre peuple lorsqu'ils sont venus sur les terres visées par un titre pour faire la déclaration d'innocence relative à nos chefs de guerre. Nous sommes prêts à prendre en main notre avenir. »

Joe Alphonse

Chef du gouvernement Tl'etinqox

Président du conseil tribal, gouvernement national des Ts?ilhqot'in

« La décision historique Nation Ts?ilhqot'in est un signal clair que les titres et les droits ancestraux ne peuvent plus être ignorés, comme l'ont fait tant de gouvernements par le passé. L'entente sur la voie à suivre Gwets'en Nilt'i s'appuie sur le travail de collaboration entre la Colombie-Britannique et le gouvernement national des Ts?ilhqot'in depuis 2014 et le fait progresser - maintenant avec la participation de nos partenaires fédéraux - afin que nous puissions continuer à travailler ensemble pour transformer l'esprit et les mots de la décision du tribunal en mesures concrètes qui profiteront à la Nation des Ts?ilhqot'in et à tous les habitants de Chilcotin. »

L'honorable Scott Fraser

Ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique

« Depuis la décision de la Cour suprême du Canada en 2014 qui affirmait l'existence du titre autochtone, notre nation a cherché à concilier la contestation de la compétence qui est ancrée dans l'histoire de la variole et des pendaisons de 1864. Avec la déclaration d'innocence de nos anciens chefs par les gouvernements provincial et fédéral, et avec l'appui politique, il est temps de consacrer notre énergie à l'édification de notre nation autonome. L'entente sur la voie à suivre Gwets'en Nilt'I permet à nos dirigeants de discuter des façons dont nous voulons nous améliorer en travaillant ensemble - de comprendre comment démêler un passé colonial profondément horrible et de faire de meilleurs efforts pour créer une relation, une capacité inhérente et une autorité dirigeante qui est basée sur nos valeurs et nos lois. ».

Russell Myers Ross

Chef du gouvernement Yune?it'in

Vice-président, gouvernement national des Ts?ilhqot'in

« Il y a cinq ans, la Cour suprême du Canada a déclaré un titre ancestral pour la première fois dans l'histoire du Canada, sur notre terre, le T?ilhqot'in. Ce fut un moment historique pour notre nation et pour le Canada. Cette entente est le prolongement du travail que nos chefs de guerre ont entamé sous le pavillon de trêve lors des pourparlers de paix. Aujourd'hui, nous honorons ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre nation en montrant au monde entier, après 25 ans de conflit devant les tribunaux, que nos titres fonciers déclarés peuvent être une vitrine de la gouvernance dirigée par les Autochtones, en partenariat avec la Colombie-Britannique et le Canada. »

Chef Jimmy Lulua

Gouvernement de la Première Nation Xeni Gwet'in

« La présente entente est fondée sur la reconnaissance et le respect de nos droits et titres ancestraux, y compris nos droits à l'autodétermination et à l'autonomie gouvernementale en vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. En tant que T?ilhqot'in, nous n'aurons de cesse tant que nos droits, notre titre et notre compétence ne seront pas reconnus sur l'ensemble de notre territoire. Cette entente ouvre la voie à la concrétisation de ces engagements d'une manière qui reflète nos aspirations en tant que T?ilhqot'in. »

Francis Laceese

Chef de la Première Nation des Tl'esqox

« En tant que nation, nous avons dû faire des sacrifices pour défendre nos droits et nos titres devant les tribunaux canadiens et nous opposer à des projets comme New Prosperity qui menacent notre culture et nos lieux sacrés. Notre priorité est la santé et le bien-être des citoyens des familles et des communautés T?ilhqot'in. Cette entente établit une vision commune avec la Colombie-Britannique et le Canada pour transformer la vie de notre peuple. C'est là que nous devons investir notre temps et notre énergie et j'ai hâte de participer aux futurs travaux. »

Otis Guichon Sr.

Chef de la Première Nation T?ideldel

« Cette entente est une réalisation historique. En tant que chefs et dirigeants, nous faisons toujours passer nos communautés et nos membres en premier. Il est important pour nous que cette entente s'appuie sur les huit piliers du changement cernés par nos communautés en tant qu'appel à l'action. Il s'agit vraiment d'une entente à l'image des T?ilhqot'in, puisqu'elle a été élaborée par notre peuple et pour notre peuple. Je suis très enthousiaste à l'idée d'apporter des changements attendus depuis longtemps dans nos communautés, avec l'appui et le partenariat de la Colombie-Britannique et du Canada. »

Roy Stump

Chef de la Nation ?Esdilagh

Faits en bref

Le 26 juin 2014, la Cour suprême du Canada a déclaré que les Ts?ilhqot'in ont un titre ancestral sur plus de 1 750 kilomètres carrés à l'intérieur de la Colombie?Britannique.

La Nation Ts?ilhqot'in et la Colombie-Britannique ont conclu l'Accord Nenqay Deni le 11 février 2016.

La Nation Ts?ilhqot'in et le Canada ont signé la lettre d'entente le 27 janvier 2017. Il s'agissait d'une première étape vers une réconciliation durable et complète pour les Ts?ilhqot'in.

Le 2 novembre 2018, la Nation Ts?ilhqot'in et le Canada ont signé la lettre sur la voie à suivre Gwets'en Nilt'I pour confirmer la vision commune dans la lettre d'entente de 2017 et définir les prochaines étapes sur la voie de la réconciliation.

définir les prochaines étapes sur la voie de la réconciliation. Depuis novembre 2018, la Nation Ts?ilhqot'in, la Colombie-Britannique et le Canada ont négocié l'entente tripartite sur la voie à suivre Gwets'en Nilt'i, permettant une nouvelle approche de partenariat.

