Place éphémère « Le Bouquiniste » : une première édition fort réussie!





MONTRÉAL, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Inaugurée le 12 juillet dernier par les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Montréal-Nord, la place éphémère évolutive « Le Bouquiniste » a accueilli plus de 430 participants à une vingtaine d'activités organisées pour divers groupes d'âge. De plus, quelque 1000 livres ont été échangés grâce à la microbibliothèque de type croque-livres.

« On peut dire mission accomplie! En quelques semaines seulement, Le Bouquiniste a permis d'amorcer des habitudes de fréquentation et de susciter l'engagement des citoyens pour le premier projet de bibliothèque et d'espace culturel interarrondissement de la Ville de Montréal.», a déclaré la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black.

« Nous sommes particulièrement fiers de cet exercice de cocréation où jeunes et moins jeunes ont contribué à la réflexion sur le futur espace culturel. Ce succès témoigne de l'importance de bonifier l'offre dans ce secteur à la limite de nos deux arrondissements. Nous tenons à remercier les organismes partenaires qui ont permis d'offrir une programmation originale et diversifiée », a ajouté la mairesse d'Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier.

Située à l'angle du boulevard Henri-Bourassa Est et de l'avenue Oscar, la place éphémère sera fermée à la fin septembre. La structure à l'image d'un grand livre ouvert conçue par la firme Castor et Pollux sera entreposée en attendant sa réinstallation l'été prochain.

Les organismes partenaires

L'animation des activités estivales a été confiée à l'entreprise Percolab, en collaboration avec une douzaine d'organismes des deux arrondissements :

Artistes en arts visuels du nord de Montréal

Bibliomobile d'Ahuntsic-Cartierville

Bibliothèques de Montréal-Nord

Centre d'action bénévole de Montréal-Nord

Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord

CIDIHCA

Collectif les mains folles

Coop de solidarité Éco-Nord

Coop multisports plus

Microbibliothèque nomade

Rassemblement des citoyens du nord-est

Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord

Théâtre des petites âmes

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Communiqué envoyé le 28 août 2019