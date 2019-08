Le Canada appuie le développement durable de terres appartenant aux Inuits à Iqaluit





IQALUIT, le 28 août 2019 /CNW/ - Les meilleures solutions pour lutter contre les changements climatiques dans les communautés autochtones rurales et éloignées émanent des personnes qui y vivent. C'est pourquoi le Canada investit dans ces communautés dans des projets de développement économique menés par elles qui sont associés à une faible utilisation de diesel et qui privilégient les énergies renouvelables, en appui à la prospérité économique et à la protection de l'environnement.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 1,2 million de dollars à la Qikiqtaaluk Business Development Corporation (QBDC) pour une étude sur le meilleur moyen d'utiliser l'énergie renouvelable dans l'aménagement planifié de terres appartenant aux Inuits à Iqaluit.

La QBDC, une filiale en propriété exclusive de Qikiqtaaluk Corporation, mènera une étude d'ingénierie de base afin de déterminer la meilleure approche pour intégrer l'énergie solaire et l'énergie éolienne, le stockage d'énergie, ainsi que les plus récents systèmes de surveillance et de contrôle dans un système électrique amélioré. L'étude servira à établir quelle est la meilleure combinaison de sources d'énergie pour soutenir le développement durable du territoire.

Les projets d'infrastructures réalisés dans le cadre de ce développement s'appuieront sur un investissement d'environ 300 à 400 millions de dollars sur une période de 10 à 15 ans et viseront un hôtel à consommation énergétique nette zéro, un complexe de garage, des bureaux, des espaces commerciaux et de vente au détail, des logements, ainsi que des espaces publics.

L'étude permettra de favoriser le développement durable des terres appartenant aux Inuits, en aidant à réduire l'utilisation de combustibles fossiles et les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer la qualité de l'air et à créer des emplois.

Le financement fédéral provient du programme Énergie propre pour les communautés rurales et éloignées de Ressources naturelles Canada, qui appuie la transition vers un avenir énergétique plus durable et plus propre en investissant dans des projets qui réduisent la dépendance aux combustibles fossiles dans les collectivités rurales et éloignées de notre pays. Le programme fait partie intégrante du plan d'infrastructures fédéral de plus de 180 milliards de dollars Investir dans le Canada.

Le plan national sur le climat prévoit des mesures pour protéger l'environnement et léguer une planète plus saine aux générations futures, notamment des mesures de protection des océans, l'élimination progressive des centrales au charbon, l'investissement dans les énergies renouvelables et les transports en commun et la réduction de la pollution plastique. Les infrastructures vertes et les technologies des énergies renouvelables sont au coeur de la stratégie adoptée par le Canada pour lutter contre les changements climatiques tout en stimulant l'économie.

« En explorant de nouvelles façons de stimuler le développement dans le Nord à l'aide des énergies renouvelables, nous pourrons établir un modèle pour inspirer d'autres communautés nordiques à favoriser le développement durable. Ensemble, ces mesures permettront de lutter contre les changements climatiques et d'offrir un environnement plus sain aux générations à venir. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Grâce à cet investissement important de RNCan, nous comptons établir des synergies entre les technologies d'énergie propre et le développement économique afin de réduire notre dépendance au diesel pour la production d'électricité. Nous mobiliserons et informerons nos communautés à mesure que nous progressons dans cette initiative passionnante. »

Harry Flaherty

Président et chef de la direction, Qikiqtaaluk Business Development Corporation

