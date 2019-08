Le Centre culturel Desjardins réaménage ses espaces





Le gouvernement du Canada soutient le projet de rénovation du Centre culturel Desjardins

JOLIETTE, QC, le 28 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans les espaces culturels contribuent à la vitalité de nos communautés et à la création de lieux propices à l'épanouissement et à la mise en valeur du talent de nos artistes. Ils multiplient les occasions pour tous les Canadiens de vivre des expériences artistiques, culturelles et patrimoniales enrichissantes, sans oublier qu'ils stimulent la croissance de l'économie créative.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement de 1,2 million de dollars au Centre culturel Desjardins pour la rénovation de la salle de théâtre Rolland-Brunelle. La ministre Joly a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Parmi les travaux visés, mentionnons la modernisation de la salle de théâtre, du hall et des bureaux administratifs; le remplacement du revêtement de sol; l'ajout de systèmes de sonorisation, d'éclairage, de projection et de montage au plafond; l'amélioration de la climatisation et de l'éclairage dans les escaliers et les corridors, et l'installation de nouveaux rideaux et d'équipement scénique.

Grâce à ce financement, accordé par le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, le Centre sera plus à même d'offrir au public toute une variété de spectacles de grande qualité dans des installations plus accessibles. Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi près de 500 millions de dollars en financement supplémentaire dans ce programme, dans le cadre du plan Investir dans le Canada.

Citations

« Les espaces culturels sont essentiels à l'épanouissement des arts et de la culture; ils permettent à nos communautés de se rassembler et aux artistes de peaufiner leur talent et de le mettre en valeur. Grâce aux investissements majeurs, comme ceux accordés pour transformer le Centre culturel Desjardins, notre gouvernement défend les arts et la culture et stimule la croissance de l'économie créative du Canada. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« La belle région de Lanaudière regorge d'attraits touristiques et artistiques, ce qui nous rend d'autant plus fiers d'appuyer le Centre culturel Desjardins. En réaménageant ses installations, le Centre pourra maintenir une offre d'activités culturelles diversifiées, rejoindre un plus large public et contribuer au dynamisme de la communauté lanaudoise. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« L'annonce d'aujourd'hui vient boucler le montage financier du projet de rénovation des espaces de la Salle Rolland-Brunelle. C'est avec enthousiasme que toute l'équipe du Centre culturel Desjardins travaillera à transformer son lieu de diffusion principal afin que chaque sortie à la salle permette une rencontre artistique enrichissante. »

- M. Jean-Sébastien Martin, directeur général du Centre culturel Desjardins

Les faits en bref

Le Centre culturel Desjardins joue un rôle clé au sein de la communauté en favorisant l'accès à la culture et la participation à la vie culturelle pour plus de 85 000 spectateurs chaque année.

L'organisme se positionne au coeur de la vie culturelle lanaudoise grâce à une programmation qui fait place aux tournées internationales, une offre axée sur la jeunesse et une série théâtrale complète qui rejoint un public diversifié et fidèle.

Outre l'aide obtenue du Fonds du Canada pour les espaces culturels, le Centre culturel Desjardins recevra 44 000 dollars par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts en appui à son programme annuel des arts de la scène, y compris une somme additionnelle de 4 000 dollars versée à même les améliorations au Fonds annoncées dans le budget de 2019.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Donnant suite aux investissements annoncés dans les budgets de 2016 et de 2017, le gouvernement du Canada a investi 468 millions de dollars en financement supplémentaire sur 12 années du programme, en plus des 25 millions de dollars en fonds annuels existants.

Depuis 2016, près de 800 projets ont été approuvés dans près de 300 communautés du Canada. Plus de 350 millions de dollars auront été versés au total.

