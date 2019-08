Davantage de logements abordables pour les aînés à Ottawa





OTTAWA, le 28 août 2019 /CNW/ - Les personnes âgées d'Ottawa méritent un chez-soi sûr et abordable où il fera bon vivre à la retraite.

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et députée fédérale d'Ottawa-Centre, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé aujourd'hui à Ottawa la construction et le financement de 58 logements locatifs destinés à aider un nombre accru de personnes âgées à trouver un chez-soi abordable.

Grâce à l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL, le gouvernement fédéral investit 7,84 millions de dollars dans la construction d'un immeuble de 6 étages comprenant 58 logements. Tous ces logements auront un loyer égal ou inférieur au seuil de 30 % du revenu médian des ménages de la région.

Situé au 567, rue Cambridge Sud, cet ensemble réalisé par The King's Daughters and Sons Apartments Incorporated (KDS), organisme sans but lucratif, offrira aux aînés à revenu modeste ou moyen des options de logements abordables situés près des transports en commun et des services.

L'iFCLL, une initiative prévue dans la Stratégie nationale sur le logement (SNL) mise en oeuvre par la SCHL, appuie les projets de construction de logements locatifs abordables afin d'encourager l'établissement d'une offre stable de logements locatifs abordables partout au pays, au profit des ménages de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés dans les marchés où les loyers sont élevés.

Citations

« Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement accroît l'offre de logements locatifs pour les Canadiens. Ce type d'investissements permet aussi de créer de bons emplois et de faire croître l'économie locale, et contribue grandement à façonner un avenir plus durable en offrant davantage de logements écoénergétiques et abordables. Cet investissement est une excellente nouvelle pour les aînés de notre collectivité qui emménageront dans ces nouveaux logements locatifs sûrs et abordables. » - L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et députée fédérale d'Ottawa-Centre

« Nous sommes heureux d'ajouter des logements supplémentaires pour les aînés à notre parc de logements sociaux. Alors que nous mettons à jour notre Plan décennal pour le logement et les sans-abri, l'élimination de l'itinérance chronique demeure le principal objectif. Des projets comme celui de King's Daughters and Sons nous aident à nous rapprocher de cet objectif. » - Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa

« The King's Daughters and Sons Apartments Inc. (KDS) sont reconnaissants de l'aide accordée à cet ensemble par la Société canadienne d'hypothèques et de logements et également par la Ville d'Ottawa, la province de l'Ontario et le gouvernement du Canada. Grâce aux fonds reçus, nous avons pu contribuer à répondre aux besoins en matière de logement des aînés d'Ottawa. Nous remercions les innombrables travailleurs, spécialistes et partenaires. Sans leur énergie, leur prévenance et leur soutien financier, rien de ceci n'aurait pu être réalisé. » - Patricia Fisher, présidente, The King's Square Daughter and Sons Apartments Inc.

Faits en bref

KDS, précurseur dans le domaine du logement abordable pour personnes âgées à Ottawa , soutient les aînés à la recherche d'une collectivité active et abordable.

, soutient les aînés à la recherche d'une collectivité active et abordable. Au moins 38 logements sur les 58 auront un loyer égal ou inférieur à 70 % des loyers moyens du marché et les 20 autres logements auront un loyer égal ou inférieur aux loyers moyens du marché pour une durée de 35 ans.

Au moins 26 logements (45 %) seront accessibles, dont 16 seront adaptables.

L'ensemble vise à réaliser des économies d'énergie de 35 % et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 44 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015 (CNEB).

(CNEB). L'iFCLL, une initiative prévue dans la Stratégie nationale sur le logement mise en oeuvre par la SCHL, appuie les projets de construction de logements locatifs abordables afin d'encourager l'établissement d'une offre stable de logements locatifs abordables partout au pays, au profit des familles de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés dans les marchés où les loyers sont élevés.

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a suscité beaucoup d'intérêt et la soumission d'un grand nombre de dossiers de qualité. C'est pourquoi, dans le budget de 2018, le gouvernement a augmenté le montant accordé aux prêts à faible coût de l'iFCLL en le faisant passer de 2,5 à 3,75 milliards de dollars, puis à 13,75 milliards de dollars dans le budget de 2019. Au total, l'iFCLL facilitera la construction de 42 500 logements locatifs un peu partout au Canada .

. Des prêts à faible coût sont offerts aux emprunteurs qui souhaitent construire des logements locatifs abordables au Canada pour répondre à un besoin démontré de la collectivité.

pour répondre à un besoin démontré de la collectivité. Le marché locatif constitue une option importante de logement pour environ 30 % des Canadiens.

Le taux d'inoccupation sur le marché des logements locatifs est de 1,1 % dans le quartier du Glebe.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques au pays.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 28 août 2019 à 14:40 et diffusé par :