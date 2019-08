Avis aux médias - Conférence de presse de la CSQ : Rentrée scolaire 2019-2020





État des lieux et sondage à l'appui

MONTRÉAL, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ), dresseront demain matin l'état des lieux concernant la pénurie qui sévit dans le domaine de l'éducation et dévoileront les résultats d'un sondage montrant l'appui massif de la population à l'égard de mesures devant être mises en place rapidement pour contrer cette pénurie.

À cette occasion, les présidentes et présidents, Sonia Ethier, de la CSQ, Josée Scalabrini, de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), Éric Pronovost, de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), et Jacques Landry, de la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ), s'adresseront aux médias le 29 août, à 10 h, à la Maison du développement durable, à Montréal.

Aide-mémoire



QUOI : Conférence de presse pour la rentrée scolaire 2019-2020



QUI : Sonia Ethier, présidente de la CSQ

Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ

Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ

Jacques Landry, président de la FPPE-CSQ



QUAND : Jeudi 29 août, 2019 à 10 h



OÙ : Maison du développement durable

Atrium

50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, H2X 3V4

Profil de la CSQ et de ses fédérations du réseau scolaire

La CSQ est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance. Elle représente près de 200 000 membres, dont plus de 125 000 font partie du personnel de l'éducation. De ce nombre, plus de 63 000 membres sont représentés par la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), 30 000 membres sont représentés par la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et 8 000 membres sont représentés par la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ).

