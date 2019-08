Sortie publique d'Armand Vaillancourt dans le cadre de son exposition à Blainville





BLAINVILLE, QC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que la Ville de Blainville et Blainville-Art accueillent les créations d'un artiste majeur afin de souligner en grand le 30e anniversaire de l'Association.

Du 7 au 22 septembre, le centre d'exposition de Blainville présentera une sélection d'oeuvres picturales et sculpturales d'Armand Vaillancourt qui laissent leur marque sur la scène artistique québécoise depuis plus de 60 ans.

Surtout connu pour ses oeuvres monumentales, Armand Vaillancourt est considéré comme l'un des plus importants artistes de la deuxième moitié du 20e siècle1. On lui doit une cinquantaine d'oeuvres monumentales et audacieuses que l'on retrouve aux quatre coins de l'Amérique. Dès sa première création publique, en 1954, nommée l'Arbre de la rue Durocher, il se distingue par son originalité. Il fait éclater les normes de la sculpture et des arts de son époque.

Ouverture officielle

Samedi 7 septembre, à 13 h, au centre d'exposition

Découvrez en compagnie d'Armand Vaillancourt, son univers créatif. Pour toutes demandes d'entrevues avec l'artiste, veuillez contacter le Service des communications.

Conférence gratuite : Découvrir Armand Vaillancourt

Jeudi 12 septembre, de 13 h 30 à 15 h, au centre d'exposition

Venez vivre un moment unique avec ce grand artiste où il saura vous captiver pendant une conférence, ainsi qu'une visite commentée de son exposition. Détails au blainville.ca.

À propos de Blainville-Art

Blainville-Art est une association sans but lucratif qui a vu le jour en 1989. Sa mission est de promouvoir les arts visuels dans la région. L'association est très active au sein de la communauté artistique blainvilloise et environnante. Elle organise notamment des cours, des ateliers de modèle vivant, des conférences, des expositions et d'autres ateliers dans le milieu des arts visuels. Découvrez l'association au blainville-art.net et sur Facebook.

Horaire du centre d'exposition (entrée libre)

1000 chemin du Plan-Bouchard, Blainville

Du mercredi au vendredi, de 13 h à 17 h

Samedi et dimanche, de 10 h à 16 h

Visites scolaires et de groupe sur rendez-vous.

