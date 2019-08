Invitation à la conférence téléphonique de Tecsys le 5 septembre 2019, couvrant les résultats du premier trimestre de l'année 2020





MONTRÉAL, le 28 août 2019 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX: TCS), rendra public ses résultats financiers du premier trimestre de l'année fiscale 2020 se terminant le 31 juillet 2019 le 5 septembre 2019. Tecsys tiendra une conférence téléphonique animée par M. Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys, et M. Mark J. Bentler, chef de la direction financière, à 17h00 HAE le 5 septembre 2019 afin de présenter et de commenter les résultats.

Objet: Conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre de l'année fiscale 2020

Date: le 5 septembre 2019

Heure: 17h00 HAE

Numéro de téléphone: (416) 359-3128 ou (800) 671-8540

La conférence pourra être réentendue jusqu'au 12 septembre 2019 en composant le (416) 626 4100 ou le (800) 558-5253 (code d'accès : 21928966).

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions transformatrices de la chaîne d'approvisionnement qui équipe des entreprises en expansion avec des services et outils de pointe pour qu'elles atteignent l'excellence opérationnelle. Les solutions Tecsys sont conçues pour créer la clarté dans les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement que doivent relever les entreprises dont le développement, les attentes des clients et les stocks sont en croissance. Construites sur une plateforme d'entreprise, ces solutions comprennent la gestion de l'entrepôt, de la distribution et des transports, la gestion des produits au point d'utilisation, la gestion des commandes de détaillants ainsi que des fonctions complètes de gestion financière et des solutions d'analyse. Par la création collaborative d'une chaîne d'approvisionnement plus réactive, Tecsys garantit que les entreprises axées sur la croissance aient la chance de prospérer et de réaliser leurs aspirations.

Plus de 1 000 clients confient leur chaîne d'approvisionnement à Tecsys, qu'elles soient dans les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique tierce partie ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Renseignements

Solutions et renseignements généraux : info@tecsys.com

Relations avec les investisseurs : investisseur@tecsys.com

investisseur@tecsys.com Relations avec les médias : adam.polka@tecsys.com

adam.polka@tecsys.com Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2019. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

Copyright © Tecsys Inc. 2019. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

