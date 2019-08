Investissement dans un projet de technologie minière verte dans le nord-est de l'Ontario





OTTAWA, le 28 août 2019 /CNW/ - L'industrie minière est importante pour notre économie et pour les collectivités d'un bout à l'autre du pays. Dans notre cheminement vers un avenir énergétique propre, une exploitation plus propre et plus durable de nos ressources naturelles contribuera à créer de bons emplois de classe moyenne, à augmenter la compétitivité et à réduire la pollution.

Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 2,1 millions de dollars à la société minière Kirkland Lake Gold Ltd. pour un projet d'écotechnologie à Kirkland Lake, en Ontario. Le projet vise à mettre au point une solution pour remplacer les compresseurs mécaniques actuellement utilisés dans les mines souterraines, et ainsi réduire de près de 40 % la consommation d'énergie et les coûts en air comprimé.

Le projet repose sur un compresseur d'air hydraulique, une technologie de l'entreprise de Sudbury Electrale Innovation Ltd. qui utilise l'eau et la gravité pour comprimer l'air. Cet air comprimé plus frais, plus sec et exempt d'huile améliorera en outre la fiabilité et l'entretien de l'équipement à la mine Holloway de la Kirkland Lake Gold.

Financé par le Programme de croissance propre de Ressources naturelles Canada, le projet vise à déployer cette technologie à l'échelle commerciale dans une mine souterraine en exploitation et à en faire un nouveau standard industriel pour la compression, non seulement dans les mines, mais aussi dans divers domaines.

Le Programme de croissance propre est un fonds d'investissement de 155 millions de dollars qui soutient les écotechnologies émergentes pour mieux réduire les impacts de nos activités sur l'air, le sol et l'eau tout en augmentant la compétitivité et en créant de l'emploi.

Le plan national sur le climat prévoit des mesures pour protéger l'environnement et léguer une planète plus saine aux générations futures, notamment des mesures de protection des océans, l'élimination progressive des centrales au charbon, l'investissement dans les énergies renouvelables et les transports en commun et la réduction de la pollution plastique. Les technologies minières vertes sont au coeur de la stratégie adoptée par le Canada pour lutter contre les changements climatiques tout en stimulant l'économie.

Citations

« Le gouvernement du Canada continue d'investir dans des projets qui permettront à notre industrie minière d'être un artisan de l'avenir énergétique propre du Canada. Grâce à de solides alliances gouvernementales et à notre engagement en faveur de l'innovation, nous jetons les bases de l'industrie minière de demain, une industrie durable et compétitive. »

Paul Lefebvre

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles du Canada



« Kirkland Lake Gold est ravie de travailler avec RNCan et les partenaires du projet au déploiement de ce compresseur d'air hydraulique. En réduisant la consommation d'énergie sans avoir de répercussion défavorable ni sur le coût ni sur le rendement, le compresseur d'Electrale cadre parfaitement avec nos objectifs d'exploiter les ressources minérales de manière durable. Nous sommes donc fiers de jouer un rôle d'impulsion dans le déploiement commercial de cette technologie. »

Alasdair Federico

Vice-président directeur, Kirkland Lake Gold Ltd.

Liens connexes

Production d'air comprimé écoénergétique pour une mine souterraine

L'avenir vert du Canada

L'avenir énergétique du Canada

Electrale Innovation Limited



Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)



SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 28 août 2019 à 14:15 et diffusé par :