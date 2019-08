Invitation aux médias - Conférence de presse concernant Emblème Canneberge





SAINTE-EULALIE, QC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre (volets projet Saint-Laurent et zones d'innovation), M. Donald Martel, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'entreprise Emblème Canneberge suivie d'une visite de leur ligne d'emballage automatisée.

Date : Le jeudi 29 août 2019



Heures : 10 h - Conférence de presse

10 h 25 - Visite des installations

*Le port du sarrau ainsi que du filet à cheveux ou à barbe est obligatoire pour la visite. L'équipement vous sera fourni sur place*



Endroit : Emblème Canneberge

Salle de réception des canneberges

487, rue Bergeron

Sainte-Eulalie (Québec) G0Z 1E0





*Veuillez utiliser les stationnements près de l'entrée principale et vous diriger à pied vers l'arrière de l'usine, où vous pourrez accéder à la salle de réception des canneberges*

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse courriel suivante :

affairespubliques@economie.gouv.qc.ca.

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 28 août 2019 à 14:00 et diffusé par :