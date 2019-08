Rouyn-Noranda bat au rythme de la relève musicale





Le gouvernement du Canada appuie le 17e Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC, le 28 août 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a profité de son passage en Abitibi-Témiscamingue pour annoncer, en son nom et celui de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, un appui financier à Collectif 08 pour la tenue du 17e Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue (FME).

Patrimoine canadien accorde 62 500 dollars par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Ce montant inclut une aide supplémentaire de 12 500 dollars découlant des mesures annoncées dans le budget 2019. Cette somme permettra aux festivaliers de bénéficier d'une programmation variée et dynamique mettant en vedette des artistes et des formations musicales de la relève.

L'aide financière allouée par DEC totalise 190 125 dollars sur trois ans (2018, 2019 et 2020), sous forme de contribution non remboursable, en vertu du Programme de développement économique du Québec. La somme de 63 290 dollars attribuée pour 2019 servira notamment à la commercialisation hors Québec du FME, ce qui favorisera le rayonnement touristique de l'Abitibi?Témiscamingue. Le FME pourra ainsi attirer de nombreux visiteurs d'ici et d'ailleurs tout en stimulant l'économie de la région grâce aux retombées économiques touristiques.

Citations

« Le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue est sans contredit un tremplin pour la musique originale et audacieuse, de même que pour les créateurs d'ici et d'ailleurs. Rouyn-Noranda devient, l'espace de quelques jours, une référence en matière de musique alternative. Bon festival à tous les visiteurs et aux artistes qui y donnent vie! »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue est devenu l'un des plus beaux festivals au Québec, tant par son offre artistique que par l'expérience unique qu'il fait vivre aux festivaliers. Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir ce rendez-vous qui fait rayonner la région à l'international tout en contribuant à générer d'importantes retombées en matière d'emplois, de tourisme et de visibilité pour le Canada. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Le FME revient pour une 17e année consécutive à Rouyn-Noranda avec une programmation musicale audacieuse qui met les talents québécois et européens à l'honneur. Pour cette édition, le FME renouvelle la tenue de spectacles extérieurs sur la 7e rue. Le Festival aura encore la chance d'accueillir de nombreux professionnels de l'industrie qui pourront venir découvrir les talents et vivre l'expérience FME, réputée pour être unique. »



- Mme Jenny Thibault, vice-présidente du conseil d'administration, FME

Les faits en bref

Collectif 08 est l'organisme responsable de la tenue du FME. Il a pour mission de favoriser la diffusion de musique originale et le rayonnement de groupes canadiens à l'échelle nationale et internationale.

Le 17e FME se tiendra du 29 août au 1er septembre 2019. Le FME accueille annuellement plus de 30 000 personnes à Rouyn-Noranda. Cette année encore, il présentera trois concerts sur la scène extérieure Desjardins.

Le Jardin VR est de retour au FME pour une deuxième année consécutive. Les festivaliers pourront profiter de la version bonifiée de cette technologie avec encore plus d'expériences de réalité virtuelle.

