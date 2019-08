NEC signe un accord de partenariat avec le Programme alimentaire mondial pour les audits et l'exploration technologiques





NEC Corporation (NEC ; TOKYO : 6701) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat avec le Programme alimentaire mondial (World Food Programme, WFP) des Nations-Unies pour partager son expertise dans la technologie biométrique.

Le soutien basé sur les connaissances de NEC permettra au WFP de passer en revue l'architecture de ses systèmes et d'améliorer et mettre à l'échelle SCOPE, la plateforme de gestion de l'identité numérique et des services bénéficiaires du WFP.

Suite à ce partenariat, le WFP sera mieux positionné pour développer une plateforme plus puissante utilisant des technologies parmi les meilleures de leurs catégories qui seront disponibles pour le WFP et les partenaires humanitaires cherchant des moyens sûrs et efficaces d'offrir une assistance alimentaire et des services tels que des transferts basés sur les espèces.

Ce partenariat permet de promouvoir les 17 Objectifs du développement durable (Sustainable Development Goals, SDG) fixés par les Nations-Unies, en particulier l'Objectif 2 visant à « éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. » Cela inclut la disposition 2.1 consistant à éliminer la faim d'ici 2030. En plus de ce partenariat, NEC continuera de collaborer avec des organisations internationales, ONG, et gouvernements divers pour fournir des solutions biométriques avancées, visant à instaurer une société sûre, sécurisée, efficace et égale.

? Nobuhiro Endo, Président du conseil d'administration de NEC Corporation

C'est un véritable honneur pour NEC de contribuer aux activités mondiales du WFP avec notre expertise informatique et dans la technologie d'authentification biométrique. Alors que la Septième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD7) est organisée en plaçant une attention particulière sur la « réforme numérique » dans le soutien des causes humanitaires en Afrique, ce protocole d'accord permettra de mettre en place une transformation numérique à la fois en phase avec les objectifs de la TICAD7 et la promotion des Objectifs de développement durable des Nations Unies.

