SweeGen présente BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS

Le portefeuille amélioré permet d'économiser du temps et de l'argent au cours du cycle de développement des produits

RANCHO SANTA MARGARITA, Californie, 28 août 2019 /PRNewswire/ -- SweeGen, une entreprise d'édulcorants naturels, a annoncé le lancement de sa plateforme de réduction du sucre, à base de stévia, BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS. Les fabricants de produits trouveront le portefeuille amélioré utile pour économiser du temps et de l'argent au cours du cycle de développement de leur produit. La plateforme possède un étiquetage intelligible, elle est basée sur la nature, sans OGM et elle est compétitive en termes de coûts.

SweeGen a précédemment construit une plateforme distincte de stévia sans OGM et se lance maintenant dans une nouvelle activité de développement de produits destinée, entre autres, aux produits laitiers, aux boissons, à la nutrition et à la confiserie avec BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS.

Le portefeuille de la société et son bouquet de services fournissent aux clients davantage d'options, pour une expérience gustative complète dans des aliments et boissons à teneur réduite en sucre, avec un profil sucré et une sensation en bouche de produits à base de sucre.

« Nos clients font face à des défis dans la formulation de produits à faible teneur en sucre, sans pour autant compromettre le goût. SweeGen possède l'expertise dans le développement de produits et les éléments créatifs nécessaires pour proposer des solutions. Nous sommes heureux de présenter BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS, qui offre une expérience de goût sucré plébiscitée par les consommateurs », a déclaré Shari Mahon, vice-président principal de développement des produits.

Mahon explique : « Cette plateforme permet à mon équipe et à nos clients de travailler ensemble de manière encore plus rapprochée. Elle se base sur les solides fondations de la stévia et s'enrichit d'éléments de construction créatifs pour fournir une solution de mélange sur mesure qui offre les produits les plus délicieux. »

Pour en savoir plus sur BESTEVIA® TASTE SOLUTIONS, veuillez consulter le site www.sweegen.com.

À propos de SweeGen

SweeGen, une entreprise d'édulcorants naturels, conçoit, produit et distribue des édulcorants sans OGM pour les industries des aliments, des arômes, des boissons, de la nutrition et l'industrie pharmaceutique. L'important portefeuille de produits et de propriété intellectuelle de SweeGen, ainsi que ses capacités de production et de R et D, sont au coeur de l'innovation et de la fourniture d'édulcorants de grande qualité. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter à l'adresse : info@sweegen.com et consulter le site Web de SweeGen : www.sweegen.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, y compris, entre autres énoncés, des énoncés concernant les perspectives d'avenir de Bestevia® Taste Solutions. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles, mais ils sont soumis à certains risques et incertitudes, dont beaucoup sont difficiles à prédire et sont hors du contrôle de Sweegen, Inc.

Les risques et incertitudes concernés sont ceux qui figurent dans les documents historiques que Sweegen, Inc. a déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces risques et incertitudes pourraient faire que les résultats réels varient sensiblement de ceux exprimés ou évoqués dans les énoncés prospectifs et devraient donc être soigneusement pris en compte. Sweegen, Inc. décline toute obligation d'actualiser les énoncés prospectifs quels qu'ils soient, sur la base de nouvelles informations ou d'événements ou d'une évolution futurs.

