Renouveau du GABA : Pharma Foods International publie une étude prouvant les avantages inattendus d'un précieux acide aminé pour la croissance musculaire

Pharma Foods International Co. Ltd. a mis à disposition pour publication sa toute première étude prouvant que compléter un régime à base de protéine de lactosérum post-exercice avec son produit phare produit naturellement, PharmaGABATM, conduisait à une augmentation de la concentration sérique d'hormone de croissance (HC) au repos existant déjà dans l'organisme, stimulant par conséquent la formation de masse musculaire maigre. Cela ouvre officiellement une voie reliant la consommation régulière de GABA à un profil nutritionnel naturellement bénéfique et équilibré pour le style de vie sportif.

Acide aminé faisant office de neurotransmetteur inhibiteur clé, le GABA (acide gamma-aminobutyrique) est essentiel à l'activité cellulaire dans le système nerveux humain. Bien que l'effet anabolique spécifique du GABA reste mal défini, cette étude prouve aujourd'hui que la prise orale de PharmaGABATM conjointement à la protéine de lactosérum, un moyen connu pour stimuler l'hypertrophie des muscles du squelette, améliore le processus et produit manifestement plus de masse maigre que la protéine de lactosérum seule.

L'étude a concerné 26 hommes, âgés de 26 à 48 ans, ayant pratiqué un entraînement de musculation à résistance progressive. Le groupe a été divisé en deux ? tous les participants ont ingéré 10 grammes de protéine de lactosérum par jour, la moitié d'entre eux ont pris en plus 100 milligrammes de PharmaGABATM. Le groupe a suivi un entraînement deux fois par semaine, suivant un parcours systématique d'exercices à résistance de poids. Le taux d'hormone de croissance sérique au repos a été enregistré dans le plasma sanguin au début de l'étude puis après quatre, huit et douze semaines ; l'évolution de la masse musculaire a quant à elle été mesurée à l'aide de l'absorptiométrie biénergétique à rayons X au début de l'étude puis après douze semaines. Le résultat est le suivant : bien que le niveau d'HC se soit nettement amélioré pour le groupe ingérant la protéine de lactosérum, l'amélioration a rapidement plafonné, tandis que l'ajout de GABA a donné lieu à une prolifération de l'HC durant toute la période et, à la fin des douze semaines, la masse maigre avait fortement augmenté dans le groupe ayant ingéré les deux produits ensemble.

Pharma Foods International est un leader de la production de GABA, un complément alimentaire longtemps apprécié pour son incidence positive sur des fonctions neuronales comme la relaxation, la réduction du stress et l'attention. Son produit PharmaGABA TM est obtenu naturellement en utilisant la bactérie lactobacillus hilgardii, qui est utilisée depuis des siècles dans la préparation d'aliments comme le kimchi coréen. PharmaGABA TM est présent dans des dizaines de produits au Japon, illustrant à la fois la confiance du public quant à son efficacité et le haut standard de fabrication que représente Pharma Foods International.

