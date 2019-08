Le gouvernement du Canada appuie l'agrandissement d'un centre des sciences d'Edmonton





EDMONTON, le 28 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures culturelles et de loisirs aident à établir des collectivités inclusives plus dynamiques tout en encourageant le tourisme et en favorisant la croissance économique.

Aujourd'hui, l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton Mill Woods, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, et la conseillère municipale de la ville d'Edmonton Bev Esslinger, au nom du maire Don Iveson, ont annoncé un financement pour appuyer le projet Aurora, un important projet d'agrandissement et de rénovation au TELUS World of Science Edmonton.

Le projet permettra au centre des sciences d'élargir sa programmation scientifique et ses expositions interactives, ainsi que de faire la promotion des connaissances autochtones et du Nord canadien. Les travaux comprennent l'ajout de 929 mètres carrés d'espace intérieur conçu de façon durable et la rénovation de l'espace existant. Ces travaux représentent la quatrième phase de l'initiative d'agrandissement Aurora, d'une valeur de 40 millions de dollars.

Le nouvel espace intérieur comprendra une galerie sur l'Arctique et un hall d'entrée élargi, alors que les rénovations permettront d'agrandir la galerie sur la santé et la salle de démonstration scientifique existantes. Une nouvelle place communautaire extérieure et des sentiers d'interprétation seront aussi construits, et des panneaux solaires seront installés afin de réduire l'empreinte carbone du bâtiment.

Le gouvernement du Canada investit 8,65 millions de dollars dans ce projet de 23,4 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La ville d'Edmonton a consacré 12 millions de dollars à la conception et à la construction du projet Aurora. Le financement restant pour le projet est fourni par la province de l'Alberta et des dons privés.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'appuyer cet excitant nouvel agrandissement du TELUS World of Science Edmonton, qui permettra à davantage d'Edmontoniens et de visiteurs de s'informer sur la science, la technologie et la durabilité dans un environnement immersif amusant. Ce sont de tels investissements dans les infrastructures culturelles et de loisirs qui aident à faire des collectivités canadiennes des endroits inclusifs dynamiques où les familles peuvent croître et s'épanouir. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton Mill Woods, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grandissant près d'Edmonton, le TELUS World of Science a permis aux gens de tous âges d'explorer et de s'immerger dans un monde de découvertes. Cette installation unique offre aux Edmontoniens et aux visiteurs du monde entier une expérience captivante sans égale dans l'Ouest canadien. Notre gouvernement croit au soutien et à la croissance de la science, de l'innovation et de la technologie et nous pouvons tous être fiers de l'agrandissement de cette icône d'Edmonton. »

Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre

« Nous sommes reconnaissants de la contribution du gouvernement du Canada à ce projet unique. Cet agrandissement est un formidable ajout à l'un des attraits clés de la région métropolitaine d'Edmonton et inspirera les futures générations d'innovateurs. »

Maire Don Iveson, Ville d'Edmonton

« Nous sommes très heureux de l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement du Canada. C'est avec l'aide de partenaires comme le gouvernement du Canada et plusieurs autres que nous pouvons susciter la curiosité, inspirer la découverte, célébrer la science et changer la vie de nos visiteurs chaque jour. Le remaniement de nos installations a déjà commencé avec l'achèvement des travaux dans la S.P.A.C.E. Gallery, le Zeidler Dome, CuriousCITY et le Nature Exchange et nous poursuivrons maintenant avec le développement de fantastiques nouvelles installations comme une nouvelle galerie sur l'Arctique, une nouvelle galerie sur la santé et plus encore. »

Alan Nursall, TELUS World of Science Edmonton

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport, ainsi que des collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport, ainsi que des collectivités rurales et nordiques du . Du financement prévu, 25,3 milliards de dollars servent à soutenir des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

