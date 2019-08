Inauguration des parcours du RTC à YQB - Un grand pas pour l'accessibilité des voyageurs et des employés au site aéroportuaire





QUÉBEC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Le président et chef de la direction de YQB, M. Stéphane Poirier, et le directeur général du RTC, M. Alain Mercier, ont procédé ce matin à l'inauguration officielle des nouveaux parcours et installations du Réseau de transport de la Capitale (RTC) à l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB).

« La mise en place des parcours 76 et 80 est une excellente nouvelle pour les voyageurs et les travailleurs du site aéroportuaire. Les centaines de milliers de personnes qui se rendent à YQB chaque année ont maintenant accès à un mode de transport économique. C'est un grand pas pour l'accessibilité au site aéroportuaire. YQB sera toujours de toutes les tribunes pour faire la promotion des parcours à destination de l'aéroport, aux côtés du RTC », s'est réjoui Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB.

Annoncés en décembre dernier, les parcours 76 et 80 relient maintenant YQB aux gares routière et ferroviaire de Sainte-Foy et au centre-ville. Ils sont en service 7 jours sur 7, du matin au soir, et circulent à une fréquence de 30 minutes. Ces liens faciliteront dorénavant les déplacements de plus de 2 500 travailleurs du site aéroportuaire et des 1,8 million de passagers qui transitent par YQB chaque année.

« Nous sommes heureux de pouvoir désormais offrir aux travailleurs du site aéroportuaire, aux visiteurs et aux citoyens une desserte fréquente en transport en commun vers l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Ces deux parcours réguliers, en plus de desservir YQB, bonifient l'offre de services dans le secteur nord-ouest de l'agglomération, ce qui découle de la grande révision du réseau de bus qui est en cours », a mentionné Alain Mercier, directeur général du RTC.

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée qui, depuis le 1er novembre 2000, en assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

LE PASSAGER AVANT TOUT®

Twitter : QuebecYQB

Facebook : facebook.com/aeroportdequebec

Web : www.aeroportdequebec.com

SOURCE Aéroport de Québec

Communiqué envoyé le 28 août 2019 à 12:09 et diffusé par :