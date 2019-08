Le gouvernement du Canada se dirige vers un transfert du port de Baie-Comeau





BAIE-COMEAU, QC, le 28 août 2019 /CNW/ - La qualité des infrastructures du Canada et l'efficacité de nos corridors de commerce sont des éléments clés du succès des entreprises canadiennes. Les ports contribuent à la prospérité économique et à la création d'emplois dans les collectivités et les régions qu'ils desservent.

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, et M. Marc Lefebvre, président de la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau, ont annoncé aujourd'hui que Transports Canada et la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau sont parvenus à une compréhension commune concernant les coûts futurs liés à l'exploitation du port de Baie-Comeau, une étape essentielle dans le processus de négociation vers une future entente de transfert.

Depuis plus de 25 ans , le gouvernement du Canada vise à transférer les installations portuaires locales administrées par Transports Canada à des nouveaux propriétaires pour favoriser la pérennité de ces installations et un développement plus personnalisé aux réalités régionales. Les ports du Canada contribuent à la prospérité économique et à la création d'emplois dans les collectivités et les régions qu'ils desservent. Les transferts de ports locaux permettent une meilleure valorisation de leur potentiel en fonction des besoins des utilisateurs actuels, le développement de nouvelles activités et l'implication des usagers et des partenaires du milieu dans la gestion de ces ports.

Citation

«Notre gouvernement comprend l'importance du port pour le développement économique de toute la région. Je suis heureux que nous soyons parvenus à une compréhension commune vers le transfert du port à la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau. C'est une étape importante. Nous partageons le même objectif, soit que la communauté bénéficie d'un futur transfert.»

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Faits en bref

Lancé en avril 2015, le Programme de transfert des installations portuaires (PTIP) vise à faciliter le transfert des 50 installations portuaires restantes de l'inventaire de Transports Canada à d'autres entités. Il vise à vendre ou à céder des installations portuaires administrées par Transports Canada à des parties intéressées, nommément des sociétés d'État et d'autres ministères fédéraux, des gouvernements provinciaux et des municipalités, des organisations à but non lucratif, le grand public ainsi que des groupes autochtones.

Transports Canada est propriétaire du port de Baie-Comeau et l'exploite.

est propriétaire du port de et l'exploite. Les quais privés et les installations de traversiers sont à l'extérieure des limites des propriétés appartenant à Transports Canada et ne seraient pas inclus dans un futur transfert.

Le gouvernement du Canada a débuté des négociations formelles avec la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau en mars 2019.

a débuté des négociations formelles avec la Corporation de gestion du port de en mars 2019. Les installations portuaires de Baie-Comeau sont situées sur la Rive-Nord du Saint-Laurent , près de l'embouchure de la rivière Manicouagan. C'est depuis le port de Baie-Comeau que sont expédiés à travers le monde les produits industriels fabriqués dans la région.

sont situées sur la Rive-Nord du , près de l'embouchure de la rivière Manicouagan. C'est depuis le port de sont expédiés à travers le monde les produits industriels fabriqués dans la région. Le port de Baie-Comeau accueille des opérations de transbordement de marchandises telles que du papier journal, des ouvrages en aluminium, du sel et chlorure de sodium et d'autres marchandises diverses.

accueille des opérations de transbordement de marchandises telles que du papier journal, des ouvrages en aluminium, du sel et chlorure de sodium et d'autres marchandises diverses. Le port de Baie-Comeau est ouvert à la navigation à l'année, ce qui permet le transbordement de plus de 535 000 tonnes de marchandise en moyenne par année.

est ouvert à la navigation à l'année, ce qui permet le transbordement de plus de 535 000 tonnes de marchandise en moyenne par année. Le port de Baie-Comeau accueille également des opérations de croisières avec plus d'une dizaine d'escales annuellement.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise de Twitter, de Facebook, de YouTube et de Flickr pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 28 août 2019 à 12:03 et diffusé par :