Du soutien pour les langues autochtones dans le Sud de l'Alberta

Le gouvernement du Canada appuie 17 projets pour les langues autochtones à Calgary et dans ses environs

CALGARY, le 28 août 2019 /CNW/ - L'honorable Kent Hehr, député de Calgary-Centre, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investirait plus de 1,5 million de dollars sur deux ans dans les langues autochtones à Calgary et dans ses environs. Il en a fait l'annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Ce financement, accordé dans le cadre de l'Initiative des langues autochtones, servira à 17 projets communautaires, y compris des camps linguistiques et culturels, des cours de langue et culture, ainsi que la production et la distribution de ressources linguistiques (comme des modules de formation en ligne, du matériel didactique et des livres pour enfants). Ces projets porteront sur cinq langues : le pied-noir, le Déné, le nakoda, le tsuut'ina et le mitchif.

Ce financement s'ajoute à l'enveloppe d'environ 1 001 500 dollars accordée à six projets communautaires dans le Sud de l'Alberta, comme il a été annoncé le 27 avril 2018.

Citations

« La langue est au coeur de l'identité et de la culture autochtones. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a engagé des mesures pour aider à préserver, à promouvoir et à revitaliser les langues autochtones. Parmi ces mesures figure l'obtention de la sanction royale pour la Loi sur les langues autochtones. De concert avec nos partenaires autochtones, nous veillons à ce que ces langues soient bien vivantes partout au pays. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Nos communautés sont plus fortes lorsque nous mettons en valeur la diversité de nos cultures et de nos héritages, notamment en reconnaissant que les langues sont cruciales pour la transmission de nos histoires. C'est le cas des langues pied-noir, déné, nakoda, tsuut'ina et mitchif, qui sont en usage dans notre région et sur lesquelles reposent nos efforts soutenus pour perpétuer le souvenir de notre histoire commune. Par son engagement à protéger et à revitaliser les langues autochtones, notre gouvernement contribue à la vitalité de nos communautés pour les générations à venir. »

-- L'honorable Kent Hehr, député de Calgary-Centre

Faits en bref

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a déclaré 2019 l'Année internationale des langues autochtones. Selon l'organisation, les trois quarts des 90 langues autochtones au Canada sont jugées menacées.

En 2016, seulement 15,6 p. 100 des Autochtones se disaient capables de soutenir une conversation dans une langue autochtone, comparativement à 17 p. 100 en 2011 et à 21 p. 100 en 2006.

Dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada a alloué 89,9 millions de dollars sur trois ans pour la préservation, la promotion et la revitalisation des langues et cultures autochtones.

Le 21 juin 2019, la gouverneure générale du Canada a accordé la sanction royale à la Loi sur les langues autochtones. Patrimoine canadien collabore avec les organisations autochtones nationales depuis 2017 à l'élaboration de cette loi historique.

Le budget de 2019 prévoit 333,7 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, et 115,7 millions de dollars par année par la suite pour la mise en oeuvre de la Loi sur les langues autochtones.

L'Initiative des langues autochtones soutient la préservation et la revitalisation des langues autochtones au moyen de projets et d'activités communautaires, y compris la conception de matériel rédigé dans une langue autochtone, des cours de langue et l'élaboration de stratégies de préservation des langues.

Tableau des données

Bénéficiaire Projet Montant Exercice financier Alberta College of Art and Design (Calgary) Prestation de 30 heures de cours en déné auprès de 20 élèves adultes débutants et production de 150 minutes de matériel didactique audiovisuel et d'un guide complémentaire tiré à 600 exemplaires 50 450 $ 2018-2019 Metis Nation Alberta Association Region 3 (Calgary) Prestation de 144 heures d'instruction en Mitchif auprès de 156 élèves débutants et intermédiaires dans le cadre de camps et de cours de langue 74 576 $ 2018-2019 Mount Royal University (Calgary) Prestation de 216 heures de cours de tsuut'ina auprès de 20 élèves débutants. La majeure partie des cours feront l'objet d'une diffusion en continu en direct et d'un enregistrement numérique 74 244 $ 2018-2019 Urban Society for Aboriginal Youth

(Calgary) Production de deux bandes dessinées pour les enfants et les jeunes en pied-noir de base et d'un guide d'apprentissage en ligne de 20 minutes avec sous-titres en anglais 166 754 $ 2018-2020 Blackfoot Canadian Cultural Society

(Lethbridge) Prestation de 624 heures de cours de langue pied-noir auprès de 80 membres de niveau intermédiaire 99 880 $ 2018-2020 Nation Siksika (Siksika)



Production de matériel didactique en pied-noir comme un livre numérique et une application Web pour élèves débutants et intermédiaires 239 900 $ 2018-2020 Urban Society for Aboriginal Youth

(Calgary) Élaboration d'un jeu vidéo d'application en ligne présentant en pied-noir le contenu de la bande dessinée originale pour enfants et adolescents Ksistsikoom (Thunder) 154 725 $ 2018-2020 Opokaa'sin Early Intervention Society (Lethbridge) Production de 30 vidéos de cinq minutes sur des histoires, des légendes ou des interviews en pied-noir, ainsi que prestation de 273 heures de cours auprès de 70 élèves débutants dans cette langue 73 557 $ 2019-2020 Riel Institute for Education and Learning (Calgary) Production d'un manuel illustré en pied-noir tiré à 60 exemplaires et prestation de cours pour débutants dans cette langue auprès de 60 jeunes citadins 31 575 $ 2019-2020 Kainai Transition Centre Society (Standoff)



Préparation de 150 heures de cours de pied-noir en ligne 75 000 $ 2019-2020 Ninastako Centre (Standoff)



Prestation de 162 heures de cours de pied-noir auprès de 80 enfants débutants 64 600 $ 2019-2020 Bande Tsuu T'ina - Stoney Corrections Society (Calgary) Traduction de documentation en nakoda et en tsuut'ina 13 900 $ 2019-2020 Friends Society of the Sir Alexander Galt Museum & Archives (Lethbridge) Production d'un manuel de pied-noir illustré et prestation de 64,5 heures de cours de langue auprès de 150 élèves débutants 50 225 $ 2019-2020 Metis Nation Alberta Association Region 3 (Calgary) Prestation de 16 heures de camp linguistique et culturel en mitchif auprès de 40 participants débutants et création d'une application mobile destinée à la formation linguistique par l'enseignement oral et écrit 75 000 $ 2019-2020 CIF Reconciliation Society (Calgary) Prestation de 48 heures de cours de conception d'applications numériques suivies de 12 heures d'atelier en pied-noir pour élèves débutants et intermédiaires auprès de 20 jeunes filles autochtones 62 925 $ 2019-2020 Nation Tsuut'ina (Calgary) Production de deux vidéos de 60 minutes tirées à 100 exemplaires présentant des récits racontés et enregistrés par des aînés pour tous les membres de la communauté, quel que soit leur âge et qu'ils soient débutants, intermédiaires ou avancés 50 000 $ 2019-2020 Blackfoot Language Revival Group (Calgary) Conception d'une application mobile d'enseignement du pied-noir pour débutants et intermédiaires 200 000 $ 2019-2020

