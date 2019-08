Smarter Grid Solutions se développe en Europe grâce à un essai probant en Allemagne





Le spécialiste écossais du logiciel Smarter Grid Solutions (SGS) est en phase d'expansion en Europe après avoir réalisé avec succès des essais avec une société de services publics allemande.

L'essai réalisé par SGS en Allemagne a démontré une " réduction dynamique ", où de très petites quantités d'électricité produites par des générateurs d'énergie renouvelable comme les parcs éoliens ou les parcs solaires sont réduites si trop d'électricité est injectée dans le réseau.

L'adoption d'une approche de réduction dynamique peut doubler la capacité d'accueil pour l'énergie renouvelable et réduire considérablement la quantité de réduction requise par les méthodes de répartition existantes.

La technologie DERMS (Distributed Energy Resource Management System) de SGS permet également aux GRD de réduire les temps de connexion et les besoins de mise à niveau du réseau, d'améliorer le service client, d'accroître l'efficacité et de réduire les factures des clients.

La même technologie peut désormais être utilisée dans toute l'Europe grâce aux modifications réglementaires introduites par le paquet énergie propre de l'UE.

SGS cherche à capitaliser sur son succès et à s'assurer que les mêmes avantages peuvent être offerts à d'autres GRD allemands et européens.

Alan Gooding, co-fondateur de SGS, dirigera l'expansion en tant que directeur général européen, en plus de ses responsabilités en tant que directeur général pour le Royaume-Uni et vice-président directeur général des canaux et partenaires.

Il a ainsi déclaré : " Le moment est venu de passer à l'action : le besoin existe, la réglementation le permet, la technologie est arrivée à maturité et a fait ses preuves, et, plus important encore, nous voyons l'attrait des clients.

Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons accueilli un GRD européen au Royaume-Uni, en passant en revue les cas d'utilisation qui peuvent être pris en charge par nos produits et comment ils apportent de la valeur aux GRD. "

SGS travaillera avec les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) qui passeront de l'exploitation passive du réseau en tant que gestionnaire d'actifs afin e de gérer activement leur réseau en utilisant des ressources énergétiques réparties.

Dans le passé, les grandes centrales à charbon et à gaz étaient raccordées au réseau principal de transport national et leur électricité était injectée dans les réseaux de distribution locaux.

Aujourd'hui, de nombreux producteurs d'énergie renouvelable sont raccordés aux réseaux de distribution, ce qui signifie que l'électricité circule dans les deux sens sur le réseau, d'où la nécessité pour les GRD de mettre en oeuvre de nouvelles formes de contrôle et de flexibilité du système.

Le logiciel de SGS peut également être utilisé pour contrôler d'autres ressources énergétiques distribuées qui sont connectées aux réseaux de distribution, y compris les batteries pour stocker l'énergie et les machines qui peuvent être mises en marche ou arrêtées pour répondre aux périodes de pointe ou de faible production d'énergie.

Le logiciel de SGS ajoute déjà environ 1,3 GW d'énergie renouvelable, de stockage de batteries et de services de flexibilité aux réseaux électriques mondiaux.

