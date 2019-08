L'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop's peuvent compter sur 1 M$ supplémentaire chacune





SHERBROOKE, QC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la whip adjointe du gouvernement et députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, se réjouissent de de la décision du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, d'inclure les deux établissements de la région de l'Estrie afin de les soutenir dans leur mandat de développement régional. Concrètement, ces établissements universitaires pourront ainsi compter à compter de 2019­-2020 sur un financement supplémentaire de 1 million de dollars chacune qui les aideront à renforcer leur rôle de pôle de développement économique, social et culturel.

Rappelons que le précédent gouvernement libéral avait supprimé l'enveloppe destinée à soutenir le rôle de moteur des universités en région. Dès sa prise de fonction, le ministre avait octroyé une aide d'urgence afin de compenser les établissements touchés pour la fin de l'année universitaire en cours. L'annonce d'aujourd'hui viendra donc pérenniser ce financement pour les prochaines années.

Parmi les autres nouveautés confirmées par les règles budgétaires dont profiteront les universités, notons :

un ajout de 1,8 million de dollars (Université de Sherbrooke : 90 000 $) alloué aux universités francophones pour accroître leur capacité d'attraction et de rétention des étudiants étrangers;

l'attribution de 20 millions de dollars (1,3 million de dollars pour l'Université de Sherbrooke et 670 k$ pour l'Université Bishop's) pour la réalisation de mandats stratégiques (soutien aux parcours de formation en sciences de l'éducation, élaboration de projets inédits en sciences de l'éducation et soutien aux initiatives avec les entreprises privées).

Citation

« Véritables moteurs de croissance, l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop's constituent des pôles d'innovation et d'excellence pour le développement social, économique et culturel de la région. Votre gouvernement fait un choix logique et porteur d'avenir en investissant de façon soutenue dans les universités. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis heureuse de m'associer à cette annonce de votre gouvernement qui, une fois de plus, investi dans l'éducation de notre région, et en particulier dans la circonscription de Saint-François. Nous reconnaissons le caractère distinct de l'Université Bishop's, qui joue un rôle de premier plan dans notre communauté comme seule université anglophone en région au Québec. »

Geneviève Hébert, whip adjointe du gouvernement et députée de Saint-François

« Je suis fier que notre gouvernement reconnaisse l'importance de nos institutions d'enseignements supérieurs en région. En assurant la pérennité du financement, nous leur permettons de se développer et, par le fait même, nous donnons la chance à nos régions d'exploiter leur plein potentiel. »

André Bachand, président du caucus Estrie et député de Richmond

« Au Québec, dans nos régions, les universités sont au coeur de nos communautés. Leur financement et leur soutien sont fondamentaux. Dès notre arrivée, nous avons rétabli l'enveloppe pour soutenir les établissements universitaires dans leur rôle régional, annulée par le précédent gouvernement libéral. Je suis fier aujourd'hui d'annoncer qu'elle sera de retour année après année, au plus grand bénéfice de nos jeunes talents en région. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Faits saillants

Les règles budgétaires des universités déterminent le niveau de ressources financières accordées par le gouvernement pour assurer la qualité des services aux étudiants et définissent les moyens retenus pour y arriver. Trois mesures budgétaires ont été mises en place pour l'année universitaire 2019-2020.

Renforcement de la mission des universités en région

Aide financière de 15 millions de dollars pour soutenir les universités dans leur mandat de développement régional, particulièrement pour répondre aux besoins suivants :

accroître l'attraction et la rétention d'étudiants canadiens et étrangers dans les établissements universitaires et les régions;



soutenir la capacité des entreprises et des autres organismes employeurs à trouver sur place un bassin de main-d'oeuvre qualifiée et diversifiée;



soutenir les entreprises et les organismes de la région par du mentorat ou de l'accompagnement;



aider les entreprises et les autres organismes employeurs de la région à relever les défis de main-d'oeuvre et d'adaptation aux changements technologiques dans le but de créer des emplois à plus grande valeur ajoutée;



collaborer au développement de créneaux de recherche particuliers et de zones d'innovation au service des entreprises.

Attraction et rétention d'étudiants étrangers

Soutien additionnel de 1,8 million de dollars aux universités francophones pour accroître leur capacité d'attraction et de rétention d'étudiants étrangers :

90 000 $ à chaque université francophone pour permettre de développer les activités de promotion, de recrutement et d'accueil d'étudiants étrangers;



450 000 $ au siège social de l'Université du Québec pour mieux structurer l'offre des universités francophones en matière d'internationalisation.

Mandats stratégiques

20 millions de dollars pour favoriser la réussite à tous les ordres en améliorant l'offre de formation en matière d'enseignement et pour encourager la collaboration entre les universités et les entreprises :

Volet 1 : Soutien aux parcours de formation en sciences de l'éducation (7,8 M$)



Un montant de 600 000 $ est alloué à chaque établissement offrant des parcours de formation en sciences de l'éducation.

alloué à chaque établissement offrant des parcours de formation en sciences de l'éducation.

Volet 2 : Élaboration de projets inédits en sciences de l'éducation (4,2 M$)



Soutien financier accordé pour des projets inédits retenus à la suite d'un appel de projets au sein des établissements universitaires offrant un parcours de formation en sciences de l'éducation.



Volet 3 : Soutien aux initiatives avec les entreprises privées (8,0 M$)



Soutien financier à chaque établissement pour des initiatives avec les entreprises privées.

