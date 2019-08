Le gouvernement du Canada annonce un investissement pour soutenir le tourisme à Québec





Appui de près de 2 M$ à l'Office du tourisme de Québec pour assurer la promotion du tourisme dans la Capitale-Nationale

Québec, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le tourisme est un secteur inclusif qui contribue à faire valoir dans le monde entier la culture, la diversité et la beauté naturelle du Canada, ainsi que les expériences uniques qu'il offre. Ce secteur génère des retombées économiques importantes dans l'ensemble du pays, puisqu'un emploi sur dix en dépend. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans les entreprises et les produits du secteur du tourisme.

Aujourd'hui, la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé un investissement de 1 920 000 $ sur trois ans pour soutenir la mise en oeuvre du plan de commercialisation hors Québec de l'Office du tourisme de Québec. L'organisme pourra ainsi améliorer l'attractivité touristique de la région en développant son offre touristique en vue d'attirer des clientèles diversifiées, dont les visiteurs internationaux.

Grâce à l'appui du gouvernement du Canada à des projets comme celui de l'Office du tourisme de Québec, les Canadiens et les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir les attraits de la ville de Québec et de la région de la Capitale-Nationale et vivre l'expérience du tourisme dans les différents centres urbains de la province.

Citations

« Québec occupe déjà une place de choix dans le tourisme au Canada grâce à ses attraits uniques comme le magnifique Vieux-Québec, l'Hôtel de glace, le Carnaval et ses excellentes expériences gastronomiques. Les entrepreneurs font preuve d'audace et d'originalité pour réussir à bâtir un secteur fort qui fait rayonner la Vieille Capitale. L'investissement que j'annonce aujourd'hui aidera à mettre en valeur tous ces attraits pour que la ville puisse faire croître le secteur davantage, développer de nouveaux produits et créer des bons emplois pour la classe moyenne. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Je suis ravi de cet investissement de DEC dans la Capitale-Nationale! Ce soutien financier permettra à l'Office du tourisme de Québec de développer et de mettre davantage en valeur les attraits de Québec et d'ainsi attirer encore plus de visiteurs dans la région, qui a tant à offrir. Je suis fier que notre gouvernement honore son engagement de promouvoir les régions touristiques du Québec, qui rivalisent d'ingéniosité et de créativité pour offrir des produits audacieux à nos visiteurs de partout dans le monde. »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre des Finances

« L'innovation ne se produit pas seulement dans les grandes villes : elle se manifeste dans toutes les régions du Canada. Voilà pourquoi les agences de développement régional jouent un rôle important pour aider les entreprises à transformer leurs innovations en croissance économique et en emplois de qualité pour les Canadiens. La stratégie de notre gouvernement vise à donner aux régions du Québec les outils pour développer l'offre touristique et en faire la promotion afin de devenir des destinations de choix pour les voyageurs internationaux. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Les faits en bref

Le tourisme représente plus de 2 % du produit intérieur brut du Canada .

. Le tourisme soutient plus de 1,8 million d'emplois au Canada .

. L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Le financement a été consenti en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC.

La mission de l'Office du tourisme de Québec est d'orienter et d'animer l'industrie touristique, et de contribuer activement à la prospérité économique de l'industrie en favorisant, de façon coordonnée et intégrée, son marketing, sa promotion (tant auprès des visiteurs que des clientèles d'affaires et des médias), son développement, l'accueil des touristes et la diffusion de l'information dans le milieu.

L'organisme regroupe plus de 1000 membres répartis sur un territoire qui couvre Québec, L' Ancienne-Lorette , Saint-Augustin-de-Desmaures , Wendake et les MRC de Portneuf , de La Jacques-Cartier, de L'Île-d'Orléans et de La Côte-de-Beaupré.

Lien connexe

Restez branchés

