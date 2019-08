Le deuxième sommet "Beijing Tourism Global Distribution Partnership Summit" s'est tenu à Pékin, dans un effort continu de promotion du marché touristique entrant





La deuxième édition du "Beijing Tourism Global Distribution Partnership Summit" s'est déroulée à la Tour olympique de Pékin, ce 27 août 2019. Le sommet est sponsorisé par le Bureau municipal de la culture et du tourisme. Son objectif est d'accompagner la construction de centres culturels et de centres d'échanges internationaux dans tout le pays, et de promouvoir la culture des voyages à l'étranger et du tourisme entrant. Un total de 60 grandes agences de voyage situées dans les principaux pays émetteurs de touristes vers Pékin, (États-Unis, Japon, Royaume-Uni et Allemagne), des représentants de 60 agences de voyage de Pékin, Tianjin et de la province du Hebei, et 30 médias et des représentants de 40 organismes, y compris de complexes hôteliers, ont pris part au sommet. Jun Wang, secrétaire général adjoint des autorités municipales de Pékin, assista à la réunion et donna une allocution. Dong Chen, secrétaire du parti du Bureau municipal de la culture et du tourisme, remis une plaque aux 30 partenaires étrangers en lice cette année. Yu Song, directeur général du bureau, remis à cinq entreprises le prix de l'excellence promotionnelle à l'étranger.

La mise en oeuvre du plan international de partenariat promotionnel pour le tourisme à Pékin débuta en 2018. Le projet est de passer les trois prochaines années à recruter 100 agences de voyage de renom à l'étranger en tant que partenaires officiels pour promouvoir durablement les canaux publicitaires de Pékin à l'étranger, renforcer les ressources culturelles et touristiques de la ville et contribuer à la construction du Beijing International Exchange Center.

Dans un entretien, Pengcheng Cao, directeur général adjoint du bureau, a déclaré que l'organisateur permettrait à des touristes étrangers d'étudier et de s'immerger dans les ressources touristiques culturelles de Pékin, comme la découverte de l'enseigne hôtelière chinoise CHAO et le parc de loisirs Gubei Waterside Town, la reliure traditionnelle des livres chinois à la Bibliothèque nationale, une rencontre avec des membres de la troupe acrobatique de Chine et une entrée pour leur exceptionnelle représentation.

À l'avenir, le Bureau municipal de la culture et du tourisme continuera d'utiliser la plateforme pour promouvoir le marché touristique entrant, et proposer de nouveaux éléments de ressources culturelles et touristiques afin de promouvoir le rayonnement international de Pékin en tant que destination de choix.

