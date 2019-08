Régionalisation de l'immigration - Déploiement historique des services d'immigration au Québec





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI), M. Simon Jolin-Barrette, accompagné du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la Mauricie, M. Jean Boulet, a annoncé un déploiement historique du ministère de l'Immigration dans toutes les régions du Québec ainsi qu'une bonification des services offerts aux entreprises. Ces nouvelles mesures représentent un investissement majeur de 8,3 M$ du MIDI.

Les nouveaux employés du MIDI s'installeront dans les bureaux de Services Québec et les centres locaux d'emploi. Leur travail s'exercera en complémentarité avec celui des employés du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Déploiement sans précédent du MIDI dans les régions

Déploiement institutionnel

Le Ministère ouvrira 40 nouveaux points de services du MIDI partout au Québec pour un grand total de 61. Ces antennes s'intégreront aux bureaux existants de Services Québec et seront réparties dans les Directions régionales du MIDI. Le Ministère ajoute également deux nouvelles Directions régionales pour un total de six. Avec ce réseau bonifié, le Ministère sera présent dans plus de 50 villes, dans l'ensemble des régions administratives du Québec, afin de répondre aux besoins des entreprises et des régions.

Déploiement de ressources humaines

Afin d'assurer une présence suffisante en région et de mieux servir les différents partenaires, le Ministère ajoute 111 employés sur le territoire. Au total, ce sont 162 employés du MIDI qui offriront des services dans toutes les régions du Québec. Le déploiement du réseau offrira aux entrepreneurs un accès facile et rapide à un employé du Ministère.

Bonification des services aux entreprises en immigration

Pour assurer les nouveaux services aux entreprises, le Ministère crée le nouveau poste de conseiller en immigration régionale. Ces conseillers offriront des services personnalisés et de proximité aux entreprises. Leur nouveau mandat consistera notamment à :

informer les entreprises et les accompagner dans les différents programmes existants d'immigration permanente ou temporaire et les aides financières disponibles?;

traiter les demandes des entreprises directement en région?;

guider les employeurs qui souhaitent utiliser le «?Portail employeurs?» disponible sur la plateforme Arrima?;

soutenir les agents d'aide à l'intégration pour accompagner les personnes immigrantes.

Ces services s'ajoutent à l'offre gouvernementale existante, notamment à celle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), qui travaillent ensemble pour répondre aux besoins des entreprises.

Citations

«?Ce grand déploiement des effectifs du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion ainsi que cette bonification de services aux entreprises sont la suite logique des réformes que nous avons mises en place dans les derniers mois. En s'assurant d'être davantage présent dans toutes les régions du Québec et en devenant une référence régionale forte, le Ministère réaffirme son leadership en matière de sélection, de francisation et d'intégration. Nous allons travailler en complémentarité avec le MTESS pour mieux soutenir les entreprises et le dynamisme économique dans toutes les régions du Québec.?»

Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

«?J'ai annoncé plusieurs mesures pour répondre aux besoins de main-d'oeuvre et l'immigration est une des pistes de solutions. L'arrivée de ces nouveaux conseillers en immigration régionale s'inscrit donc en complémentarité avec les services déjà offerts par les conseillers aux entreprises de mon Ministère, présents dans les bureaux de Services Québec et les centres locaux d'emploi. Avec cette annonce, on vient faciliter l'accès aux services gouvernementaux, en plus de contribuer à l'accueil et à l'intégration des personnes immigrantes. La rareté de la main-d'oeuvre est un enjeu de société et il faut travailler tous ensemble pour trouver des solutions adaptées aux réalités de toutes les régions.?»

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

ANNEXE 1

Tableau comparatif

DÉPLOIEMENT RÉGIONAL DU MIDI

AVANT APRÈS Déploiement

institutionnel Directions

régionales 4 directions régionales 6 directions régionales (ajout de 2 nouvelles) Antennes

régionales

(points de

service) 21 antennes régionales 61 antennes régionales (ajout de 40 nouvelles) Déploiement des

ressources

humaines Nombre

d'employés

du MIDI en

région 51 employés 162 employés (ajout de 111 nouveaux) Services aux

entreprises Mandat 37 conseillers en partenariat : - lien avec les partenaires et les organismes communautaires; - aide aux collectivités. 55 conseillers en immigration régionale* (ajout de 18 nouveaux) : - informer les entreprises sur les différents programmes existants d'immigration permanente ou temporaire ainsi que sur les aides financières disponibles; - guider et accompagner les entreprises à travers les programmes du gouvernement du Québec correspondant à leurs besoins; - traiter les demandes des entreprises directement en région; - accompagner les employeurs qui souhaitent utiliser le « Portail employeurs » disponible sur la plateforme Arrima; - lien avec les partenaires et les organismes communautaires**; - aide aux collectivités**. *Afin d'assurer les nouveaux services aux entreprises, le MIDI crée le poste de conseiller en immigration régionale. **Optimisation des fonctions antérieures

