Invitation média - Pelletée de terre officielle pour une nouvelle usine dédiée à la fabrication de nourriture pour chiens et chats à Drummondville

L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice?Champlain et ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

Alexandre Cusson, maire de Drummondville

Jean-Philippe Désilets, directeur chez Groupe Inovo

Jules Legault, cofondateur du Groupe Legault

Nicolas Legault, directeur du développement des affaires du Groupe Legault

Guylaine Mathieu, directrice régionale, Centre-du-Québec chez Investissement Québec

Sylvain Morel, agronome et vice-président marchés agricole et agroalimentaire chez Desjardins