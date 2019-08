La sécurité de nos enfants : une priorité !





MONTRÉAL, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - La sécurité aux abords des établissements scolaires est une priorité pour la Ville de Montréal, particulièrement en cette période de rentrée scolaire. Les citoyennes et les citoyens sont invités à redoubler de prudence et à être des ambassadeurs de la sécurité, alors que des milliers d'écoliers arpenteront cette semaine les trottoirs et les rues de Montréal.

Ayant à coeur la sécurité de ces jeunes, la Ville a mis en place l'an dernier un programme de sécurisation des abords des écoles basé sur les principes du plan d'action Vision Zéro 2019-2021, dont l'objectif est d'éliminer les décès et les blessés graves sur le réseau routier montréalais.

Suivant l'approche Vision Zéro, la Ville de Montréal a aussi réalisé, depuis 2018, de nombreux projets d'aménagements des rues et du réseau cyclable. Ces projets permettent notamment d'améliorer la sécurité de nos écoliers qui se déplacent à pied ou à vélo :

Les temps de traversées des piétons ont été allongés à plus de 350 intersections;

Des feux pour piétons à décompte numérique ont été ajoutés à 157 intersections;

Des signaux sonores ont été ajoutés ou normalisés à 19 intersections;

Des feux cyclistes ont été ajoutés à 7 intersections;

27,9 kilomètres de nouveaux aménagements cyclables ont été réalisés.

L'Arrondissement de Lachine a pour sa part aménagé une quinzaine de dos-d'âne dans les secteurs de plusieurs écoles primaires et secondaires de son territoire. « Afin d'améliorer la sécurité près des écoles, nous avons pris des mesures à court et long terme. Cet été, des dos-d'âne ont déjà été ajoutés aux abords de plusieurs écoles de Lachine, là où l'aménagement le rendait possible. Pour d'autres écoles, nous planifions des aménagements plus élaborés afin de s'assurer que les enfants n'aient pas à traverser la rue pour se rendre à leur cour de récréation », a souligné la mairesse de l'arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic.

