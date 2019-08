Le gouvernement du Canada annonce un nouvel investissement pour stimuler le tourisme en Montérégie





L'Association touristique régionale de la Montérégie se voit accorder une aide financière de 240 000 dollars afin de faire rayonner le Québec à l'international

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le secteur du tourisme est un moteur économique important dans l'ensemble du pays, soutenant un emploi sur dix. Il contribue à la croissance durable et crée de bons emplois pour les familles de la classe moyenne, tant dans les grands centres que dans les communautés.

Aujourd'hui, le député de Montarville, Michel Picard, a annoncé l'attribution d'une contribution non remboursable de 240 000 dollars à l'Association touristique régionale (ATR) de la Montérégie (Tourisme Montérégie) afin que la région puisse mieux tirer profit des possibilités en matière de tourisme.

Grâce à ce soutien financier, l'organisme pourra poursuivre sa mission, qui consiste à améliorer l'attractivité touristique de la région. Tourisme Montérégie pourra ainsi bonifier ses actions en matière de commercialisation et de développement de l'offre touristique en vue d'attirer une clientèle hors Québec et internationale. Cela inclut notamment la participation à des foires et salons, la conception et la production de matériel promotionnel, du placement dans les médias, des analyses de la clientèle ainsi que des tournées de presse.

Grâce à l'appui du gouvernement du Canada à des projets comme ceux de Tourisme Montérégie, les Canadiens et les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir les attraits de la région.

Citations

« L'Association touristique régionale de la Montérégie travaille sans relâche pour mettre en valeur notre belle région. Cette contribution du gouvernement du Canada soutiendra les projets touristiques de la Montérégie, qui regorge d'attractions touristiques intéressantes. Cet investissement nous permettra de continuer à accroître la structuration de l'offre touristique et contribuera au développement économique régional. »

Michel Picard, député de Montarville

« Le tourisme représente un secteur d'activité très important et le gouvernement du Canada s'engage à le rendre profitable à tous. En accordant notre soutien à des projets comme ceux de Tourisme Montérégie, nous comptons sur la mise en valeur et l'attraction touristique concurrentielle des régions du Québec à l'échelle mondiale afin de stimuler la croissance économique et de créer de bons emplois pour les familles de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Cette contribution financière permet entre autres à Tourisme Montérégie de soutenir les partenaires qui ont un potentiel sur les marchés hors Québec et qui, sans ce soutien, ne pourraient assurer leur visibilité individuellement. Tout cela dans le but d'offrir un meilleur rayonnement de la région et des entreprises touristiques à l'international pour l'ATR. »

Réjean Parent, président, Tourisme Montérégie

Faits en bref

Le tourisme représente 2 % du produit intérieur brut du Canada et soutient 1,8 million d'emplois au pays.

et soutient 1,8 million d'emplois au pays. L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Le financement a été consenti en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC.

La mission de Tourisme Montérégie consiste à promouvoir et à favoriser le développement de l'industrie touristique de la région, notamment par l'entremise d'activités de commercialisation hors Québec et d'activités de développement de l'offre des produits pour des activités liées entre autres au tourisme d'affaires, à l'agrotourisme, au cyclotourisme, au tourisme d'aventure, de divertissement et de détente, et au plein air.

L'Association touristique régionale compte 346 membres représentant des entreprises et des organismes du secteur touristique de la région (hébergement, restauration, salles de réception, culture et patrimoine, nature et plein air, saveurs régionales, activités diverses, événements ainsi que les organismes touristiques, municipaux et associatifs).

