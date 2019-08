Dépassant toutes les attentes, ADIHEX 2019 ouvre ses portes aujourd'hui





La 17ème édition du Salon International de la Chasse et des Sports Equestres d'Abu Dhabi (ADIHEX) 2019 a été lancée en présence d'un nombre imprévu de visiteurs lors de la journée d'inauguration. L'événement se déroulera jusqu'au 31 août 2019 sous le patronage de Son Excellence Cheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Représentant du Gouverneur dans la région d'Al Dhafra, Président de l'Emirates Falconers' Club.

Le slogan de l'édition de cette année sera "Ensemble pour Consolider les Initiatives de Chasse Durable". A ce titre, toutes les activités et activations mettront en évidence les définitions de la chasse durable adressées à un public universel afin de souligner l'équilibre environnemental entre la chasse et la préservation de divers oiseaux de proie.

La 17ème édition regroupe 11 secteurs parmi lesquels : les Produits et Services Vétérinaires, les Armes de Chasse, les Médias, les Véhicules et Equipements de Loisirs en Plein Air, le Tourisme de Chasse et Safari, les Arts et Artisanats, l'Equitation, la Fauconnerie, la Pêche et Sports Nautiques, les Equipements de Chasse et de Camping et la Promotion et la Préservation du Patrimoine Culturel. Cela s'ajoute à l'Arène dédiée aux expositions de chevaux, de chameaux et de chiens.

Aujourd'hui, un atelier pour discuter du Commerce Illégal d'oiseaux de proie a été organisé en marge des initiatives de l'exposition. Il s'est déroulé en présence de Son Excellence Dr. Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministre des Émirats Arabes Unis pour le Changement Climatique et l'Environnement, Son Excellence Majid Ali Al Mansouri, Secrétaire général de l'Emirates Falconers' Club, et Président du Haut Comité d'Organisation de l'ADIHEX et son Excellence Cheikha Salem Al Dhaheri, Secrétaire générale de l'Agence pour l'environnement d'Abou Dhabi, ainsi qu'un certain nombre de responsables locaux et internationaux.

L'atelier a examiné les mécanismes de processus et les efforts déployés par les institutions locales et internationales pour soutenir les efforts de l'Association Internationale pour la Fauconnerie et de l'Emirates Falconers' Club, qui ont organisé cet atelier, en vue de promouvoir l'élimination du commerce illicite des oiseaux de proie.

Dans l'édition actuelle d'ADIHEX, les ?Prix ADIHEX' seront décernés aux individus et aux organisations contribuant au succès de l'exposition. L'exposition organise une vente aux enchères de chameaux dans l'arène pendant les cinq jours de l'événement. Sera également organisée une vente aux enchères d'objets d'art exposant des oeuvres artistiques très spéciales et des peintures d'artistes talentueux.

ADIHEX héberge également un Centre d'Innovation qui servira comme une plateforme à tous les amateurs, les petites entreprises et tout individu intéressé par la chasse, l'équitation et la fauconnerie, leur rendant capables d'exposer leurs oeuvres spéciales. Pendant l'exposition, une vente aux enchères quotidienne des Faucons sera organisée pour la première fois, et se déroulera pendant les cinq journées de l'exposition.

L'exposition accueille également diverses compétitions et activités culturelles et de divertissement organisées pour les visiteurs, décernant des prix d'une valeur supérieure à un million de dirhams.

