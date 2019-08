Andy Van Drom, enseignant en anglais au CÉGEP Limoilou, parmi les meilleurs au monde





QUÉBEC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Andy Van Drom, enseignant en anglais au Cégep Limoilou, a remporté le EF Excellence Award in Language Teaching, se démarquant parmi plus de 900 candidats au Canada, tous niveaux scolaires confondus?! Ce prix vise à reconnaître d'exceptionnels enseignants de langues à travers le monde. Andy fait donc partie des treize gagnants provenant de douze pays qui ont reçu leur prix lors du Sommet mondial d'Education First (EF), qui se tenait à New York du 23 au 26 août dernier.

C'est après avoir entendu parler du concours qu'Andy a décidé de poser sa candidature : «?Nous devions parler de différents aspects de notre travail, que ce soit des projets en classe avec nos étudiants ou bien du développement d'outils pédagogiques ou de nouvelles pratiques, sous le thème "Promouvoir la compréhension interculturelle à travers l'apprentissage des langues". De mon côté, j'ai mis de l'avant le projet English for Nursing, qui a permis de soutenir l'intégration de la clientèle immigrante étudiant à l'AEC Intégration à la profession infirmière du Québec par la création de deux recueils de notes de cours et le tournage de douze capsules vidéo visant à aider ces étudiants à développer leurs compétences en anglais langue seconde. J'ai aussi mis en lumière You're Welcome, une plateforme web que j'ai développée et qui permet aux étudiants, particulièrement ceux de programmes orientés vers le service à la clientèle, de maximiser leurs opportunités de pratique de l'anglais dans un contexte de situations authentiques. Enfin, j'ai fait valoir mon expérience en tant qu'auteur de trois manuels d'apprentissage destinés aux étudiants du niveau collégial?», précise Andy.

De toutes les candidatures reçues au Canada, un jury national devait sélectionner trois finalistes, dont les candidatures étaient ensuite analysées par un jury d'experts internationaux. C'est ce dernier jury qui a désigné Andy comme gagnant représentant le Canada pour l'édition 2019. «?Lorsque je l'ai su, j'étais vraiment sous le choc par rapport à l'ampleur de cette reconnaissance. J'avais déposé ma candidature sans attente et j'étais déjà très heureux d'avoir pu me tailler une place parmi les trois finalistes canadiens, mais je ne m'attendais vraiment pas à avoir l'honneur de remporter ce prix?!?», mentionne Andy.

«?Le Cégep Limoilou est très fier de compter au sein de son corps professoral un enseignant tel qu'Andy Van Drom. Les nombreux projets qu'il développe contribuent grandement à enrichir les méthodes d'enseignement des langues, au bénéfice de nos étudiants, mais aussi de la clientèle extérieure au Cégep. Andy est un enseignant créatif, dévoué et très investi dans sa profession. Nous sommes très heureux que son travail soit reconnu et lui permette de rayonner au-delà des frontières de la province, et même du pays?!?» souligne Chantal Arbour, directrice générale du Cégep Limoilou.

Le Cégep Limoilou est un collège d'enseignement supérieur reconnu comme un leader dans le réseau collégial notamment pour ses nombreuses pratiques et initiatives pédagogiques innovantes. Il accueille près de 4?700 étudiants dans 45 programmes et profils de formation. Situé au centre-ville de Québec, il possède trois campus, un à Québec et un à Charlesbourg, ainsi qu'un autre voué aux métiers d'arts.

