WSP conclut une entente définitive en vue d'acquérir Ecology and Environment Inc., une société d'experts-conseils en environnement établie aux États-Unis

MONTRÉAL, 28 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP ») a annoncé la conclusion d'une entente de fusion définitive (« entente ») relativement à son acquisition proposée (« acquisition ») d'Ecology and Environment Inc. (NASDAQ : EEI) (« E & E »), une société d'experts-conseils en environnement dont le siège social est situé aux États-Unis et qui fournit des services professionnels aux gouvernements et aux clients du secteur privé du monde entier. E & E compte environ 775 employés, principalement dans des bureaux répartis dans l'ensemble des États-Unis, avec une présence supplémentaire en Amérique latine. Avec des activités aux États-Unis représentant environ 80 % de ses revenus nets de 73,5 millions $ US en 2018, le portefeuille d'E & E comprend des travaux relatifs au plan directeur éolien extracôtier de l'État de New York, la planification de l'adaptation au changement climatique dans le comté de San Mateo, en Californie, ainsi que des travaux de grande envergure et des programmes fédéraux avec des agences telles que l'Agence américaine pour la protection de l'environnement, le Corps des Ingénieurs de l'Armée américaine et la Marine américaine.



Selon les termes de l'entente, la contrepartie de la transaction est d'environ 65,1 millions $US au total, ce qui inclut un dividende spécial d'environ 2,2 millions $US.

Commentant l'acquisition, Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP, a déclaré ce qui suit : « Nous sommes ravis d'avoir l'occasion d'accueillir E & E au sein de WSP car nous partageons une culture et une stratégie similaires, centrées sur les employés et les clients. Cette acquisition, qui s'inscrit dans le cadre de notre Plan stratégique mondial 2019-2021, nous permettra d'accroître à la fois notre offre de services-conseils stratégiques et notre présence aux États-Unis, plus particulièrement notre exposition au secteur gouvernemental américain. E & E, qui est reconnue pour son expertise en environnement, a développé une expérience concrète dans des secteurs et services que WSP avait ciblés pour sa croissance, tel que l'évaluation de l'impact environnemental, la planification et la gestion des urgences, ainsi que la restauration des sites ».

L'acquisition devrait être conclue au cours du quatrième trimestre 2019. Elle est assujettie aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des actionnaires d'E & E et l'obtention des approbations réglementaires applicables.

À PROPOS D'ECOLOGY AND ENVIRONMENT

E & E est une société mondiale d'experts-conseils en environnement composée de professionnels dévoués et de chefs de file de l'industrie dans les domaines des sciences, du génie et de la planification. Ces professionnels travaillent en collaboration avec les clients pour élaborer des solutions fondées sur la science et techniquement solides aux principaux défis environnementaux de notre époque. E & E est cotée à la bourse NASDAQ sous le symbole EEI. Son site Web peut être consulté à l'adresse www.ene.com . Les informations contenues sur ce site Web ne sont pas réputées être intégrées au présent communiqué de presse.

À PROPOS DE WSP

L'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des services d'ingénierie et de conception à des clients de différents secteurs : transport et infrastructures, bâtiment, environnement, énergie, ressources naturelles et industrie. WSP offre en outre des services-conseils stratégiques. Nos équipes d'experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l'environnement, ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec environ 49 000 gens de talent travaillant dans le monde entier, nous sommes dans une position privilégiée pour réaliser des projets durables, partout où nos clients ont besoin de nous. www.wsp.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements concernant WSP contenus aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des projets, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations, incluant la clôture de l'Acquisition et le moment où elle aura lieu, qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que WSP soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les énoncés prospectifs de WSP doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu'une description des hypothèses et des facteurs de risque susceptibles d'avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP sont incluses dans les rapports de gestion pour l'exercice terminés le 31 décembre 2018, publiés sur SEDAR à www.sedar.com . Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et WSP n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

