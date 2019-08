Les étudiants franco-ontariens peuvent maintenant utiliser Internet pour trouver des possibilités d'apprentissage par l'expérience





TORONTO, le 28 août 2019 /CNW/ - Grâce à une initiative de eCampusOntario regroupant six établissements d'enseignement postsecondaire de l'Ontario et une plateforme d'apprentissage par l'expérience intégrée au travail, les étudiants franco-ontariens auront la chance de collaborer avec des partenaires à l'extérieur de leur campus en vue de résoudre des problèmes tirés du monde réel.

eCampusOntario annonce la création du Consortium d'Apprentissage expérientiel francophone de l'Ontario (CAPFO), un consortium composé de collèges et d'universités francophones dont l'objectif est d'offrir aux étudiants francophones de la province différentes possibilités d'apprentissage par l'expérience dans le cadre de leurs études. L'apprentissage par l'expérience a fait l'objet de recommandations du gouvernement et d'entreprises qui souhaitent assurer la réussite des diplômés au sein d'un marché du travail en pleine évolution.

Voici les institutions impliquées : l'Université d'Ottawa, le Collège Boréal, le Collège La Cité, l'Université de Sudbury, l'Université de Hearst et le Collège bilingue Glendon de l'Université York.

Grâce au soutien d'eCampusOntario, le CAPFO fournit à ses établissements d'enseignement membres un accès à Riipen, une plateforme en ligne canadienne d'apprentissage par l'expérience intégrée au travail aussi utilisée comme outil de gestion de projets. La plateforme permet aux éducateurs et aux étudiants d'entrer en contact avec des partenaires du secteur afin de résoudre en temps réel des problèmes opérationnels, sociaux et scientifiques tirés du monde réel. Les outils d'apprentissage par l'expérience sont entièrement en ligne et offerts à tous les étudiants ayant accès à la plateforme. L'interface de la plateforme en ligne Riipen a récemment été traduite en français, ce qui permet maintenant aux entreprises du monde entier d'avoir accès au bassin de talents francophones de l'Ontario. Parmi les autres avantages de la plateforme, mentionnons qu'il s'agit de la plus importante plateforme d'apprentissage par l'expérience intégrée au travail de la planète, et que celle-ci offre des outils de gestion de projets qui permettent de suivre les progrès des étudiants et donnent les moyens aux partenaires du secteur de fournir une rétroaction tout au long du projet.

Le CAPFO a déjà réalisé un projet pilote (de janvier à mars 2019) au moyen de la plateforme récemment traduite. Soixante étudiants et deux partenaires du secteur ont mené à bien le projet pilote et ont formulé d'excellents commentaires. Voici les propos tenus par Aline Germain-Rutherford, PH. D, vice provost, affaires académiques à l'Université d'Ottawa au sujet du rôle que sera appelée à jouer l'Université :

« Le CAPFO offre aux étudiants francophones des possibilités uniques de perfectionner leurs compétences et leurs connaissances au sein d'un environnement professionnel ou relationnel francophone, en plus d'offrir des possibilités aux employeurs qui accueillent ces étudiants dotés de l'approche innovante et créative de la nouvelle génération. Parce que c'est la nature même de l'apprentissage par l'expérience : un enrichissement mutuel pour toutes les parties impliquées. »

Tout au long de 2019, le CAPFO continuera de promouvoir l'adhésion des établissements d'enseignement en offrant aux membres de eCampusOntario qui se joignent au CAPFO un accès sans frais à la plateforme et aux ressources connexes, tout en collaborant avec Riipen afin d'établir davantage de partenariats à l'extérieur du campus au sein des secteurs des entreprises et des organismes sans but lucratif.

