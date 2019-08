Xebec annonce les débuts de ses activités boursières sur le OTCQX® Best Market aux États-Unis





MONTRÉAL, 28 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption inc. (TSXV : XBC) (OTCQX : XEBEF) (« Xebec »), un fournisseur international de solutions d'énergie propre, a annoncé aujourd'hui que la société s'est qualifiée pour se négocier sur l'OTCQX® Best Market. Xebec est passée du marché gris au marché OTCQX et sera bientôt admissible à la DTC.



Les actions de Xebec commencent aujourd'hui à se négocier sur l'OTCQX sous le symbole « XEBEF ». Les investisseurs américains peuvent trouver les informations financières actuelles et les cotations de niveau 2 de la société en temps réel sur www.otcmarkets.com. Les actions de la Société continueront d'être inscrites à la Bourse de Toronto ? Entreprise sous le symbole « XBC ».

Xebec annoncera sous peu que ses actions seront admissibles à la compensation et au règlement électroniques aux États-Unis par l'entremise de la Depository Trust Company (« DTC »). DTC constitue une filiale de la Depository Trust & Clearing Corporation, une société américaine qui gère la compensation et le règlement électroniques des sociétés cotées en bourse. Les services de DTC offrent des avantages financiers aux investisseurs et aux courtiers qui négocient des titres canadiens aux États-Unis.

Citations :

« Nous sommes heureux d'offrir à Xebec Adsorption inc. inscrite à la Bourse de croissance TSX un moyen efficace d'accéder aux investisseurs américains sur notre marché OTCQX. L'OTCQX offre aux sociétés internationales une solution de rechange transparente et rentable à l'inscription à la cote d'une bourse américaine. Nous sommes impatients de soutenir Xebec Adsorption et ses actionnaires. »

? Jason Paltrowitz, vice-président directeur des services d'entreprise chez OTC Markets Group.

« Nous attendions avec impatience le jour où nous nous verrons représentés aux États-Unis sur le marché OTCQX, le niveau le plus élevé des marchés OTC. Les investisseurs institutionnels et les particuliers de toute l'Amérique du Nord ont manifesté un intérêt croissant pour nos activités, ce qui nous ouvre de nouvelles perspectives en nous appuyant sur une plateforme de négociation de titres américaine reconnue. »

? Kurt Sorschak, chef de la direction et président, Xebec Adsorption inc.

Pour en savoir davantage :

Xebec Adsorption inc.

Louis Dufour, Chef de la direction financière

+1 450.979.8738 ldufour@xebecinc.com

Kurt Sorschak, président et chef de la direction

+1 450.979.8701 ksorschak@xebecinc.com

À propos de OTC Markets Group inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX : OTCM) exploite le OTCQX® Best Market, le OTCQB® Venture Market et le Pink® Open Market pour 10 000 titres américains et mondiaux. Par l'intermédiaire du système de négociation parallèle OTC Link® et du réseau de communication électronique OTC Link, nous connectons un réseau diversifié de courtiers qui fournissent des services de liquidité et d'exécution. Nous permettons aux investisseurs de négocier facilement par l'intermédiaire du courtier de leur choix et donnons aux entreprises les moyens d'améliorer la qualité de l'information mise à la disposition des investisseurs. Pour en savoir plus sur la façon dont nous créons des marchés mieux informés et plus efficaces, visitez le site www.otcmarkets.com .

À propos de Xebec Adsorption inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions de génération, de purification et de filtration des gaz pour le marché industriel, de l'énergie et des renouvelables. Bien positionnée dans l'espace de transition énergétique grâce à des technologies exclusives qui transforment les gaz bruts en sources d'énergie renouvelables propres, Xebec compte plus de 1 500 clients, des petites entreprises jusqu'aux multinationales et organismes gouvernementaux cherchant à réduire leur empreinte carbone. Xebec, dont le siège social est situé à Montréal, Québec, Canada, possède plusieurs bureaux de vente et de soutien en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que deux installations de fabrication à Montréal et Shanghai. Les actions de Xebec sont négociées à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC et sur le marché OTCQX sous le symbole XEBEF. Pour de plus amples renseignements sur l'entreprise, ses produits et services, visitez le site Web de Xebec à l'adresse suivante : xebecinc.com .

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que ceux portant sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et à des impondérables. En règle générale, il est possible de reconnaître les énoncés prospectifs par l'utilisation de termes et expressions comme « planifie », « cherche à », « s'attend à », « estime », « entend », « prévoit », « croit », « pourrait », « vraisemblable » ou de variations de ces termes et expressions, ou d'énoncés voulant que certaines mesures « puissent » ou « pourront » être prises ou « seront prises », ou que certains événements ou résultats « pourraient » ou « pourront » se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints ». Les énoncés prospectifs, y compris les énoncés concernant les dépenses en capital, les revenus, les charges, les bénéfices nets, le rendement économique, l'endettement, la situation financière et les pertes futurs ainsi que les perspectives d'avenir et les attentes de la direction de Xebec relativement aux données concernant l'entreprise et l'expansion et la croissance des activités de Xebec, comportent des risques, des impondérables et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs et à des impondérables d'ordre commercial et financier ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont énoncés dans ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents énoncés dans les documents publics de Xebec, y compris dans les derniers rapports de gestion annuels et notice annuelle déposés dans SEDAR au www.sedar.com. De plus, si un ou plusieurs des risques, impondérables ou autres facteurs devaient se concrétiser, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient inexactes, les résultats effectivement obtenus pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés ou l'information prospectifs. Ces risques, impondérables et autres facteurs comprennent, notamment, l'état incertain et imprévisible de l'économie mondiale, la capacité de Xebec de faire croître ses revenus, le nombre limité de clients et d'autres facteurs. Bien que Xebec soit d'avis que les hypothèses et facteurs utilisés pour établir les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés, lesquels ne s'appliquent qu'en date du présent communiqué, et rien ne garantit que ces événements se produiront dans les délais prévus, si tant est qu'ils se produisent. Sauf si la loi applicable l'exige, Xebec n'a pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, à la survenance d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Communiqué envoyé le 28 août 2019 à 08:05 et diffusé par :