UNISOC dévoile le système sur puce huit coeurs Tiger T618 entièrement mis à niveau avec de puissantes capacités d'imagerie et d'intelligence artificielle





BEIJING, 28 août 2019 /PRNewswire/ -- UNISOC, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de jeux de puces de communications mobiles et de jeux de puces IdO, a lancé aujourd'hui Tiger T618, la nouvelle plateforme mobile LTE à architecture huit coeurs dotée de capacités de traitement des images et d'intelligence artificielle entièrement mises à niveau, afin d'offrir aux utilisateurs du monde entier une expérience sans équivalent sur smartphone.

Le Tiger T618 d'UNISOC s'appuie sur le procédé 12 nm et combine deux processeurs Arm Cortex-A75 2,0 GHz et six processeurs Arm Cortex-A55 1,8 GHz avec un GPU Mali G52 MP2. La plateforme haute performance pour smartphone offre une qualité d'image époustouflante et peut se prévaloir de la cinquième génération du moteur d'image Vivimagic 5.0 exclusif à UNISOC, ainsi que de l'ISP triple coeur intégré. Il prend en charge l'appareil photo populaire de 48 mégapixels. Grâce à des algorithmes de traitement d'image entièrement mis à niveau et des outils de réglage de l'intelligence artificielle innovants, le Tiger T618 offre aux utilisateurs une expérience de prise de vue de qualité supérieure.

Pour offrir une expérience photographique évoluée, le système sur puce Tiger T618 d'UNISOC comprend un éventail de caractéristiques impressionnantes, et notamment :

Zoom continu : le nouvel ISP triple coeur prend en charge le traitement multiple des données d'images ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif en même temps, permettant de basculer de mode sans délai et de prendre des photos plus claires, plus saisissantes et à plus grande distance.

le nouvel ISP triple coeur prend en charge le traitement multiple des données d'images ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif en même temps, permettant de basculer de mode sans délai et de prendre des photos plus claires, plus saisissantes et à plus grande distance. HD de près et de loin : doté de la solution à trois appareils photo «?ultra grand-angle + grand-angle + téléobjectif?», le Tiger T618 prend en charge le zoom synthétique à trois niveaux, combiné aux puissantes capacités de zoom du téléobjectif et à la nouvelle génération de la technologie de fusion d'images multi-caméras, améliorant considérablement la qualité des images.

doté de la solution à trois appareils photo «?ultra grand-angle + grand-angle + téléobjectif?», le Tiger T618 prend en charge le zoom synthétique à trois niveaux, combiné aux puissantes capacités de zoom du téléobjectif et à la nouvelle génération de la technologie de fusion d'images multi-caméras, améliorant considérablement la qualité des images. Restauration précise des images : le Tiger T618 d'UNISOC est intégré avec un algorithme de correction de distorsion de l'objectif ultra grand-angle pour corriger l'image efficacement, rendant ainsi les images plus réalistes. Le système sur puce est capable de conserver les détails des zones lumineuses dans les scènes très dynamiques et améliore davantage la luminosité, le contraste et la couleur des images en basse lumière. Doté d'algorithmes de haute précision, le Tiger T618 améliore efficacement la superposition d'images.

le Tiger T618 d'UNISOC est intégré avec un algorithme de correction de distorsion de l'objectif ultra grand-angle pour corriger l'image efficacement, rendant ainsi les images plus réalistes. Le système sur puce est capable de conserver les détails des zones lumineuses dans les scènes très dynamiques et améliore davantage la luminosité, le contraste et la couleur des images en basse lumière. Doté d'algorithmes de haute précision, le Tiger T618 améliore efficacement la superposition d'images. Moteur d'intelligence artificielle amélioré : intégrée au processeur de signaux numériques visuels (VDSP), la fonction d'intelligence artificielle du Tiger T618 d'UNISOC fait un grand pas en avant, afin de mieux répondre au niveau d'exigence très élevé en matière de détection des contours et de traitement de l'intelligence artificielle. Elle prend en charge des fonctions telles que la classification intelligente des photos, la reconnaissance des scènes, le déverrouillage par reconnaissance faciale, l'embellissement et le bokeh par intelligence artificielle pour les photos, les vidéos et les retouches par intelligence artificielle. Le Tiger T618 d'UNISOC intègre également du matériel de détection des visages, permettant une mise en oeuvre très efficace et peu coûteuse de fonctionnalités populaires comme le déverrouillage par reconnaissance faciale.

Le Tiger T618 d'UNISOC prend en charge l'API Android Neural Network (NNAPI), qui permet aux développeurs d'applications tiers d'implémenter plusieurs fonctions d'intelligence artificielle de manière plus efficace et économique.

En termes d'affichage, le Tiger T618 dispose d'un système de gestion des couleurs à large espace colorimétrique et d'un système intelligent de reconnaissance du contexte capable d'ajuster de façon personnalisée la température de couleur naturelle, d'adapter la luminosité, d'améliorer la définition dynamique et d'exécuter d'autres fonctions de réglage de la qualité d'image. L'amélioration de la lumière du jour visuelle et la technologie d'amélioration dynamique du contraste permettent aux utilisateurs de bénéficier d'un affichage de haute qualité, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le réglage de la suppression de la lumière bleue, le contrôle adaptatif de la luminosité de l'écran et les technologies intelligentes de commutation de résolution contribuent à protéger les yeux de l'utilisateur.

Pour les communications sans fil, le Tiger T618 prend en charge six modes radio sans fil, TDD-LTE / FDD-LTE / TD-SCDMA / WCDMA / CDMA2000 / GSM. Il prend également en charge les technologies Dual SIM, Dual Standby (DSDS) permettant aux deux emplacements SIM de prendre en charge les performances 4G et les appels vocaux et vidéo VoLTE, ViLTE, HD.

Communiqué envoyé le 28 août 2019 à 07:10 et diffusé par :