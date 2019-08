Tête-à-tête avec la science : le Palais des congrès de Montréal dévoile ses conférences destinées au grand public





MONTRÉAL, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Palais des congrès de Montréal, en partenariat avec le Centre Déclic, a mis sur pied les Tête-à-tête avec la science, une série de conférences publiques au contenu scientifique vulgarisé lors desquelles les participants auront un accès privilégié à un scientifique offrant de l'information simplifiée, sans jargon ni calculs savants. En tenant ces événements, le Palais souhaite devenir une vitrine pour les scientifiques d'ici, un pilier d'importance dans sa nouvelle vision. Ces conférences gratuites permettent également aux Montréalais de redécouvrir leur centre de congrès qu'ils connaissent bien pour ses expositions, mais peu pour les congrès scientifiques qui s'y déroulent.

«?Les nombreux professeurs et chercheurs de la métropole jouent un rôle capital dans le pouvoir d'attraction de Montréal auprès des organisations internationales. Les Montréalais s'intéressent à la science et nous sommes déterminés à la rendre plus accessible grâce à des conférences gratuites qui permettront de démystifier différents concepts comme le monde des abeilles ou de récentes avancées technologiques?», explique Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal.

Une formule éprouvée qui mise sur les échanges

Fort de son expérience dans l'organisation de plusieurs conférences partout au Québec, le Centre Déclic a développé le contenu des premières présentations en collaboration avec des chercheurs affiliés à des congrès attendus au Palais, certains étant des sommités du Club des Ambassadeurs du Palais. Les sujets sont étroitement liés à ces événements d'envergure afin que la population puisse vivre l'engouement des congressistes venus des quatre coins du monde pour converger au Palais.

Les Tête-à-tête avec la science sont des présentations au contenu vulgarisé portant sur un sujet passionnant et offrant des réponses aux questions du public. L'objectif remplit du même coup la mission du Centre Déclic : faciliter le partage des connaissances issues de la science pour que davantage de gens puissent se les approprier et prendre des décisions plus éclairées, autant dans leur vie personnelle que pour la société dans laquelle ils vivent.

«?Les conférences Déclic sont des bouées de sauvetage pour survivre au déluge d'informations qui circulent sur toutes sortes de sujets. Elles permettent d'échanger avec des experts scientifiques, avec l'aide d'un médiateur qui s'assure que tout le monde se comprend. Dans une conférence Déclic, l'on découvre toutes sortes de choses surprenantes, utiles, drôles ou révoltantes, sur des sujets qui nous concernent tous, en discutant avec de vraies personnes qui savent de quoi elles parlent et qui n'ont rien à vendre?!?», explique Valérie Borde, fondatrice et directrice du Centre Déclic.

Voici les premiers Tête-à-tête avec la science à mettre à l'agenda :

10 SEPTEMBRE 2019 - DEMAIN, LES ABEILLES

Dans le cadre du congrès Apimondia 2019

Les abeilles produisent du miel et jouent un rôle essentiel dans la pollinisation des plantes sauvages et des cultures. Mais on raconte qu'elles font face à toutes sortes de problèmes?! De quoi s'agit-il exactement?? Que peut-on faire?? Levez le voile sur les secrets des abeilles en compagnie d'un chercheur spécialisé en apiculture.

Conférence prononcée en anglais : 17 h 30

Avec D r Stephen F. Pernal, chercheur responsable de la Ferme expérimentale de Beaverlodge , Agriculture et Agroalimentaire Canada, et coordonnateur scientifique du congrès Apimondia 2019

RSVP obligatoire

Avec D Stephen F. Pernal, chercheur responsable de la Ferme expérimentale de , Agriculture et Agroalimentaire Canada, et coordonnateur scientifique du congrès Apimondia 2019 Conférence prononcée en français : 19 h

Avec Dr Pierre Giovenazzo, professeur adjoint à l'Université Laval , titulaire de la Chaire de leadership en enseignement en sciences apicoles et président du congrès Apimondia 2019

RSVP obligatoire

30 OCTOBRE 2019 - L'INTERNET DES OBJETS, ÇA ME REGARDE?!

Dans le cadre du congrès IEEE SENSORS 2019

Internet a changé nos vies et ce n'est que le commencement?! Des avancées permettent désormais de connecter à Internet des objets de notre quotidien ou des équipements industriels pour en faire des dispositifs «?intelligents?». Mais comment cela fonctionne-t-il?? Au-delà des gadgets, des solutions nouvelles pourraient transformer les soins de santé, les transports et bien d'autres aspects de nos vies. Quels sont les opportunités et les risques?? Où en sommes-nous??

Conférence prononcée en français : 17 h

Avec Pr Fabrice Labeau, premier vice-principal exécutif adjoint (études et vie étudiante) de l'Université McGill et organisateur du congrès IEEE SENSORS 2019

RSVP obligatoire

À propos du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements. Fort d'une équipe créative qui obtient un taux de satisfaction de la clientèle parmi les plus élevés au monde, il génère d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour la métropole et le Québec tout en contribuant au rayonnement international de Montréal?; ville qui accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques. Pour en savoir plus, visitez congresmtl.com.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Communiqué envoyé le 28 août 2019 à 07:06 et diffusé par :