Bonne rentrée à nos partenaires, aux parents et à tous les élèves !

QUÉBEC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est prête pour la rentrée scolaire, qui marque d'ailleurs son 45e anniversaire. 45 années à représenter les intérêts et défendre les droits de tous les parents des élèves de l'école publique ! La FCPQ soulignera cet anniversaire à son congrès au printemps 2020, mais aussi tout au long de l'année via des capsules d'information hebdomadaires sur l'histoire de l'organisation.

« La meilleure façon de célébrer la longévité de la FCPQ est de poursuivre notre implication parentale dans le but de favoriser la réussite éducative des élèves du Québec. N'oublions jamais que les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs jeunes ! », rappelle Kévin Roy, président de la FCPQ.

Les parents ont leur place au sein des instances scolaires et peuvent ainsi jouer un rôle primordial comme parents engagés dans la réussite de tous les élèves. Chaque geste et chaque encouragement compte ! Aider nos jeunes avec leurs devoirs, montrer de l'intérêt pour leurs nouveaux apprentissages, prendre le temps de parler de leurs réussites et de leurs difficultés avec eux... ces moments du quotidien peuvent faire la différence dans leur persévérance.

La FCPQ profite de la nouvelle année pour renouveler sa volonté de collaboration auprès de ses partenaires du milieu de l'éducation. Les parents sont prêts à aller de l'avant en gardant toujours en tête leur objectif principal : la réussite éducative des jeunes.

Le président vous invite à visionner son mot de la rentrée sur la chaîne YouTube de la FCPQ.

Toute l'équipe souhaite une bonne année scolaire aux parents engagés, à ses partenaires, au personnel des écoles et des commissions scolaires et bien sûr aux élèves !

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis 45 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

