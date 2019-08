WIJAA: La première plateforme québécoise qui vous permet d'obtenir tous les services à domicile en quelques clics!





QUÉBEC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Créée au début 2019 par des entrepreneurs de Québec, WIJAA permet d'accéder rapidement à des centaines d'expert(e)s pour répondre à tous les besoins quotidiens à la maison. Que ce soit pour effectuer l'entretien ménager ou paysager de votre domicile, accéder à des tuteurs(trices) pour accompagner vos enfants dans leurs études, de l'aide pour assembler vos meubles, effectuer des petits travaux de réparation ou encore pour vous offrir une petite séance de beauté à domicile, WIJAA vous mets en contact rapidement et gratuitement avec des travailleurs(euses) qualifié(e)s, à proximité et à un prix compétitif.

En s'inspirant de Uber et AirBnb, le modèle d'affaires de WIJAA est basé sur l'économie de partage, c'est-à-dire que les client(e)s et les travailleurs(euses) interagissent directement ensemble pour obtenir un service, en évitant les intermédiaires. Seulement au Canada, l'économie de partage représente des dépenses de plus d'un milliard de dollars par année, ce qui démontre clairement l'intérêt grandissant des consommateurs pour ce nouveau modèle d'affaires.

Comment fonctionne WIJAA ? Très simple ! Le client publie son besoin sur www.wijaa.com et tous les travailleurs(euses), inscrit(e)s et ayant l'expertise correspondante au besoin, reçoivent une notification et peuvent proposer leurs services. Basé sur leurs notes d'appréciation (1 à 5 étoiles), le client pourra choisir parmi une vaste sélection d'experts.

WIJAA est également une source de revenus additionnelle très intéressante pour tous les citoyens qui désirent mettre leurs talents à profit. À l'instar d'UBER, WIJAA permet à quiconque qui possède une expertise, dans l'un ou plusieurs des domaines proposés par la plateforme, de pouvoir travailler selon son horaire et ses disponibilités, pour offrir ses services à des client(e)s potentiel(le)s situé(e)s à proximité.

Peu importe votre statut, que vous soyez étudiant(e), travailleur(se) autonome, retraité(e), employé(e) à temps plein ou à temps partiel, WIJAA vous offre l'opportunité d'accéder à un revenu supplémentaire, d'augmenter gratuitement votre visibilité et votre réseau de clients.

Durant les 3 premiers mois d'essais préliminaires effectués dans la ville de Québec, nous pouvons constater que certains travailleurs WIJAA gagnent plus de 500$ par semaine. D'ailleurs WIJAA est actuellement en période active de recrutement pour inscrire de nouveaux travailleur(se)s sur sa plateforme pour les villes de Québec et Montréal. Bientôt, elle étendra son service dans tout le Québec et le Canada. WIJAA veut devenir un leader et une référence dans le domaine du service à domicile et compte créer des alliances stratégiques avec de nombreux partenaires afin d'accélérer sa croissance au Québec.

