Les produits de l'industrie culturelle traditionnelle chinoise arrivent en Europe : l'esthétique orientale fait fureur en France





PARIS, 28 août 2019 /PRNewswire/ -- Les 27 et 28 août, l'événement d'inauguration de la galerie culturelle « Exposition immersive de palais de loisirs de la dynastie impériale Qing » a officiellement eu lieu à Paris en France dans le but de mettre en valeur et de disséminer la culture chinoise et les produits de beauté orientaux. La riche culture traditionnelle chinoise et les produits si spéciaux qui en émanent ont été particulièrement appréciés et loués par le public français. En tant que marque de premier plan et dont les caractéristiques s'illustrent partout en Chine, c'est au nom des marques locales de produits cosmétiques qu'INOHERB a été invitée à participer à cette exposition afin de présenter au public français le charme chic conjuguant la médecine traditionnelle chinoise par les plantes et les produits de soins de la peau.

L'« Exposition immersive de palais de loisirs de la dynastie impériale Qing » constitue une activité de promotion thématique lancée par l'exploitant de la marque Summer Palace, le TOURISME CULTUREL ET LA CRÉATIVITÉ DE LA CHINE en collaboration avec CULTURE TMALL et d'autres institutions dans le but de promouvoir la culture chinoise et les produits de beauté orientaux sur les marchés à l'étranger.

Au cours des dernières années, avec la croissance constante de la puissance nationale de la Chine et l'extension de sa culture, une attention croissante partout dans le monde s'est également portée sur ses traditions culturelles. La médecine par les plantes incarne pour la nation des milliers d'années de concepts de santé et d'expérience pratique en Chine, et elle représente de façon prépondérante la culture chinoise traditionnelle. Son caractère unique et son professionnalisme ont grandement contribué à renforcer l'influence de la culture chinoise dans le monde.

L'image distinctive de la marque d'INOHERB et le 'Secret de la Reine', édition limitée de la 'Lanterne du Livre' lancée de concert avec Summer Palace ont représenté la partie qui a le plus intéressé le public français au cours de l'exposition. Avec son style de design purement chinois, le coffret cadeau a contribué à faire apprécier au public français la beauté de la culture de l'herboristerie chinoise séculaire. Ce public a été nombreux et unanime à louer la présentation exquise du coffret cadeau revêtu des deux marques et à exprimer une admiration illimitée.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/966667/INOHERB_France_immersive_exhibition.jpg

Communiqué envoyé le 28 août 2019 à 06:23 et diffusé par :