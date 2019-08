Ebates.ca rebaptisé Rakuten.ca : nouveau nom, même service





Le leader canadien de remises en argent fête son nouveau nom avec son plus grand événement de remises en argent

TORONTO, le 28 août 2019 /CNW/ - Ebates.ca, la plus grande entreprise de remises en argent et de récompenses pour les achats au Canada annonce aujourd'hui qu'elle change officiellement de nom et devient Rakuten.ca, une décision qui découlent de l'acquisition d'Ebates en 2014 par la multinationale Rakuten inc.

Le changement de marque permet à Rakuten.ca de continuer à fournir à ses membres les mêmes avantages et récompenses tout en tirant profit de sa présence mondiale et de ses partenariats. À partir d'aujourd'hui, les membres courent la chance de gagner un voyage pour assister à un match de la NBA au Japon, durant le NBA Japan Games 2019, un événement présenté par Rakuten durant lequel les champions de la NBA 2019, les Raptors de Toronto, affronteront les Rockets de Houston.

De plus, Rakuten.ca continuera d'améliorer l'expérience de magasinage et de remises en argent en développant ses partenariats avec les détaillants. Les consommateurs canadiens ont maintenant accès à la plus grande sélection mondiale de produits à travers le plus grand éventail de catégories et ils peuvent aussi obtenir des remises en argent en magasinant en boutique grâce au programme de Remise en argent en magasin de Rakuten.ca.

Rakuten se traduit par «?optimisme?», un sentiment des plus appropriés alors que l'entreprise se prépare à célébrer son nouveau nom et ses 7 années d'existence au Canada! Les festivités débutent aujourd'hui avec 15 pour cent de remise en argent dans plus de 20 magasins, incluant Lenovo, Dyson, Indigo et Joe Fresh, et ce, pendant 24 heures. À partir du 29 août et pour la première fois dans l'histoire de la marque, les pourcentages de remise en argent des 750 commerçants présents sur Rakuten.ca seront doublés. Dès le 29 août, les célébrations se poursuivront également sur la page Instagram de la marque, @rakutenca, avec 7 jours de concours totalisant plus de 4?000 $ en prix à gagner.

Alors que le site Web d'Ebates et son logo changent officiellement aujourd'hui pour Rakuten.ca, le changement d'image du site a apporté son lot d'améliorations au cours des derniers mois, et ce, en tenant compte de la rétroaction des membres dans le but de moderniser son look et d'améliorer l'expérience utilisateur. Les membres y trouveront des mises à jour revigorantes des services tels que l'application mobile et l'extension pour navigateur, de même que dans les pages de catégories spécialisées, incluant Luxe et le Magasin de cartes-cadeaux.

«?Depuis le lancement du site Web canadien en 2012, notre équipe a toujours placé les membres au coeur de l'expérience Ebates.ca?», explique Jen La Forge, directrice générale de Rakuten.ca en ajoutant que l'entreprise a atteint les 5 millions de membres en mai 2019. «?Notre équipe a travaillé sans relâche afin d'assurer une transition facile et harmonieuse vers Rakuten.ca autant pour nos membres que pour nos détaillants partenaires.?»

Afin de soutenir la croissance de l'entreprise, les employés ont déménagé le siège social canadien au coeur de l'intersection Yonge et Sheppard, dans un espace de plus de 8?000 pieds carrés, au plafond de 20 pieds, qui a été entièrement rénové et conçu sur mesure pour l'entreprise.

«?Rakuten.ca a été ­-- et continue d'être -- élaborée par des Canadiens, pour des Canadiens,?» précise La Forge en ajoutant que l'entreprise continuera d'être gérée indépendamment par l'équipe canadienne.

À propos de Rakuten.ca Rakuten.ca est un chef de file du commerce électronique qui procure un accès gratuit à des aubaines, des récompenses et des remises en argent pour plus de 5 millions de membres canadiens, un nombre qui ne cesse de croître. Depuis son lancement en 2012, Rakuten.ca a permis aux Canadiens d'accumuler plus de 70 millions de dollars de remises en argent chez plus de 750 de leurs détaillants renommés favoris. Le siège social de Rakuten.ca est situé à North York en Ontario et l'entreprise est fièrement conçue par les Canadiens et pour les Canadiens. Pour davantage d'informations, visitez Rakuten.ca.

SOURCE Rakuten.ca

Communiqué envoyé le 28 août 2019 à 06:00 et diffusé par :